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台中電動公車再添10輛生力軍 累計293輛

2025/4/6 11:22（4/6 11:36 更新）
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台中客運131路公車4月起新增10輛電動公車加入營運，台中市交通局6日說明，10輛電動公車加入後，全市電動公車數量達293輛，具低噪音、低碳排、行駛平穩、無障礙設計等特性。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
台中客運131路公車4月起新增10輛電動公車加入營運，台中市交通局6日說明，10輛電動公車加入後，全市電動公車數量達293輛，具低噪音、低碳排、行駛平穩、無障礙設計等特性。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中客運131路公車4月起新增10輛電動公車加入營運，台中市交通局今天表示，10輛電動公車加入後，全市電動公車數量達293輛，提供更優質的乘車品質。

台中市交通局長葉昭甫透過新聞稿指出，台中市到今年2月，全市共有1300多輛公車，交通局鼓勵業者在公車汰舊換新時添購電動公車，具低噪音、低碳排、行駛平穩、無障礙設計等特性，輔導業者將老舊公車汰換為電動公車。

葉昭甫說，市府除積極向中央爭取補助，也邀集各業者召開會議，聆聽客運業心聲。台中市已有283輛電動公車上路服務，再加上131路配置10輛，以及去年核定電動公車將陸續投入服務，總數可望達到376輛，相當於每年可減碳0.66公噸，對於環境永續及淨零碳排是非常重要的指標。

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葉昭甫說，台中市區客運營運路線共有235條，包含梨山1路幸福巴士及低碳交通的電動公車等路線，行駛範圍遍及山海屯與市區。

葉昭甫說，這次加入10輛電動公車服務的131路公車，涵蓋服務範圍廣，經過霧峰、大里、中區、北區及北屯區等行政區，串聯多個商業區、學區與住宅區，為許多上班族及學生提供便捷的公共運輸選擇，帶給市民更優質的乘車品質。（編輯：張雅淨）1140406

葉昭甫
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