加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

集結農業研發能量 黃敏惠：嘉市成加值與研發中心

2025/4/11 16:01（4/11 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市慶祝114年農民節大會11日在嘉義市農會舉行，會中表揚126名傑出農民，並由市長黃敏惠（前右3）頒發獎狀給28名協助農業基層建設有功人員。中央社記者黃國芳攝 114年4月11日
嘉義市慶祝114年農民節大會11日在嘉義市農會舉行，會中表揚126名傑出農民，並由市長黃敏惠（前右3）頒發獎狀給28名協助農業基層建設有功人員。中央社記者黃國芳攝 114年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義市長黃敏惠今天參加農民節大會時表示，嘉義市集結強大的農業研發能量，且結合鄰近嘉義縣、雲林縣與台南市的區域優勢，已逐步成為「雲嘉南農產加值與研發中心」。

嘉義市慶祝114年農民節大會今天在嘉義市農會舉行，會中共表揚126名傑出農民，黃敏惠頒發獎狀予28位協助農業基層建設有功人員，並致贈紀念品，同時感謝農民為農業付出的貢獻與辛勞。

黃敏惠致詞表示，嘉義市地處台灣中南部、幅員不大，卻集結強大的農業研發能量，包括農業部農業試驗所嘉義分所、嘉義產業創新研發中心、嘉義大學農產加值打樣中心等專業單位，為在地及鄰近縣市農民提供技術支援、創新研發力量，協助提升農產品質與市場競爭力。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃敏惠指出，同時嘉義市結合鄰近嘉義縣、雲林縣與台南市的區域優勢，已逐步成為「雲嘉南農產加值與研發中心」，為區域農業轉型注入新動能。

嘉義市建設處表示，市府推動永續農業與食農教育方面，跨局處整合環保、衛生、文化、教育與社會等資源，成立「嘉義市食農教育推動會」，推動從校園午餐到飲食文化、農業體驗、均衡飲食等全方位教育連結。（編輯：龍柏安）1140411

嘉義市長黃敏惠（圖）11日在農民節慶祝大會致詞時表示，嘉義市集結強大農業研發能量，結合嘉義縣、雲林縣與台南市的區域優勢，已逐步成為「雲嘉南農產加值與研發中心」。中央社記者黃國芳攝 114年4月11日
嘉義市長黃敏惠（圖）11日在農民節慶祝大會致詞時表示，嘉義市集結強大農業研發能量，結合嘉義縣、雲林縣與台南市的區域優勢，已逐步成為「雲嘉南農產加值與研發中心」。中央社記者黃國芳攝 114年4月11日
黃敏惠
嘉市關稅衝擊諮詢 業者六神無主盼有更充分可靠資訊剖香腳百年傳統技藝展演 黃敏惠籲珍惜傳統技藝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：