金棗柑橘入味 宜蘭果醬獲大賽4銅牌

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（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）來自宜蘭冬山的果醬品牌青菓邸舍甜品坊，在2025世界柑橘類果醬大賽獲4項銅牌，創辦人楊雁晴說，特地挑選宜蘭農特產作為原料，希望製作代表宜蘭的味道，更盼走向世界餐桌。

青菓邸舍甜品坊得獎的4項果醬品項分別為「柑橘素馨紅果醬」榮獲茶類組銅牌，「金棗橙綠果醬」橫掃全類組、茶類組與適合佐料類組3項銅牌，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天頒發紅榜祝賀，並肯定楊雁晴對宜蘭農產的創新與推廣。

青菓邸舍甜品坊創辦人暨果醬研發職人楊雁晴受訪表示，能在30餘國、3000餘罐參賽作品中脫穎而出，感到非常光榮。她在選擇包含水果、茶葉等原料時，不會只為了口味，而是特地挑選宜蘭農特產，希望結合在地特色，製作出能代表宜蘭味道的產品。

楊雁晴說，為推廣宜蘭在地特色產品，她花費一整年推出宜蘭果醬地圖系列，將宜蘭的水果製成果醬，包含礁溪鄉的金棗、三星鄉的火龍果、員山鄉的紅心芭樂及冬山鄉的茶葉，去年11月也在冬山鄉開設果醬DIY課程，邀請民眾體驗親手製作果醬，推廣台灣的農產價值。

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楊雁晴說，果醬不只是果醬，可以是一份伴手禮，也可以是一個故事，或者是土地之間的連結，而這份土地的連結，她更希望能走出宜蘭，走向世界的餐桌。

林茂盛表示，青菓邸舍甜品坊不僅展現宜蘭農業的深度與美味，更成功將台灣味推上世界舞台，展現宜蘭農業與青創產業實力，縣府將持續推動農產加值與青年創新，讓更多「宜蘭味」走出國際，開花結果。（編輯：吳素柔）1140414