高雄站前第一環圈都更招商啟動 總投資逾60億元

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄市政府今天舉辦高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案首場招商說明會，將置入商辦、住宅、零售等多元機能，總投資規模預估逾60億元，吸引10多家建設公司等業者參與。

高雄市都發局表示，市府掌握高鐵南延與三鐵共構契機，結合S科技產業廊帶帶動TOD導向開發，期待百年車站第一環圈蛻變爲成為高雄的國際商業門戶，吸引10多家大型建設公司、不動產建築開發相關公會及社團法人出席，現場反應熱烈。

高雄市副市長林欽榮指出，高雄車站位處南北發展軸線的中心節點，北串左營科技之心，南銜亞灣經貿特貿區，為戰略關鍵樞紐。基地導入國際級A辦、高品質商業設施，並串連天棚園道與願景館、車站商業旅館雙大樓及周邊建國、長明等在地商圈緊密結合，將有效帶動人潮與商機。

林欽榮說，2025年將是「車站大都更元年」，市府和台鐵聯手推動公辦都更，整合站前資源，以站前第一環為核心，打造一個結合交通、商業和生活的全新地標。

都市發展局表示，此開發案3基地（車專四、五及商四）總面積約2000坪，位於車站前第一環的黃金地段，車專一至三已開發完成，但四、五地塊建物老舊且低度利用，亟需轉型升級。未來將集中整合1200坪警政設施於車專四，釋出車專五與商四更多開發空間，打造具現代機能與永續設計的經貿都心。

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台鐵公司表示，高雄車站現有商辦大樓將規劃為百貨與辦公使用，地面與地下空間聚焦餐飲與伴手禮零售，商業大樓2月公告採租賃方式招商；旅館明年將以促參方式招商。車專四、五開發完成後，台鐵分回房地將配置商場、餐飲、娛樂等設施，擴大商業量能，帶動區域經濟，並增設逾百席停車位。

都發局說明，此案日前已正式公告徵求實施者，收件截止至8月6日，第2場招商說明會將在5月2日於台北舉行。（編輯：郭諭儒）1140418