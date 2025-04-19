千人齊聚南投競技舞獅跳繩扯鈴 發揚民俗體育

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）華光盃民俗體育競賽今天登場，千人競技項目包括舞獅、跳繩、扯鈴、放風箏等，縣府表示，活動連續7年納入運動i台灣2.0計畫，南投也連續8年獲縣市評比特優。

「華光盃」民俗體育競賽今天在草屯雷藏寺舉行，吸引學校、文化團體近千人參加，透過跳繩、扯鈴、獨輪車、放風箏、太鼓、戰鼓、跳鼓陣、舞獅、舞龍等項目活絡地方傳統民俗運動，南投縣長許淑華出席開幕，並頒感謝狀肯定雷藏寺多年協助縣府辦理這項活動。

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許淑華也為水里鄉新興國小新獅開光點睛，並與來賓下場體驗花式跳繩。她致詞表示，為發展民俗體育活動，縣府每年指導南投縣體育會、民俗體育競技協會辦理民俗體育嘉年華，結合宗教文化展現多項民俗技藝，期待透過比賽切磋，讓更多人看到民俗體育之美。

縣府教育處表示，華光盃民俗體育競賽是南投重要民俗體育推廣活動，並納入教育部體育署運動i台灣2.0計畫，縣府結合中央齊力推動特色運動與全民規律運動，今天除競賽，還有愛心園遊會與傑出藝人、藝術團體表演，盼多元促進傳統技藝推廣與發揚。（編輯：林恕暉）1140419