加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

千人齊聚南投競技舞獅跳繩扯鈴 發揚民俗體育

2025/4/19 11:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）華光盃民俗體育競賽今天登場，千人競技項目包括舞獅、跳繩、扯鈴、放風箏等，縣府表示，活動連續7年納入運動i台灣2.0計畫，南投也連續8年獲縣市評比特優。

「華光盃」民俗體育競賽今天在草屯雷藏寺舉行，吸引學校、文化團體近千人參加，透過跳繩、扯鈴、獨輪車、放風箏、太鼓、戰鼓、跳鼓陣、舞獅、舞龍等項目活絡地方傳統民俗運動，南投縣長許淑華出席開幕，並頒感謝狀肯定雷藏寺多年協助縣府辦理這項活動。

google news透過 Google News追蹤中央社

許淑華也為水里鄉新興國小新獅開光點睛，並與來賓下場體驗花式跳繩。她致詞表示，為發展民俗體育活動，縣府每年指導南投縣體育會、民俗體育競技協會辦理民俗體育嘉年華，結合宗教文化展現多項民俗技藝，期待透過比賽切磋，讓更多人看到民俗體育之美。

縣府教育處表示，華光盃民俗體育競賽是南投重要民俗體育推廣活動，並納入教育部體育署運動i台灣2.0計畫，縣府結合中央齊力推動特色運動與全民規律運動，今天除競賽，還有愛心園遊會與傑出藝人、藝術團體表演，盼多元促進傳統技藝推廣與發揚。（編輯：林恕暉）1140419

#水里鄉
#南投縣
#教育部
#體育署
#許淑華
許淑華
南投國中小獲捐千組實物投影機 教學更生動直觀議員批關稅對策舊瓶新裝 蔣萬安：聆聽企業需求
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：