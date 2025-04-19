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澎湖磯釣賽釣況佳 釣客拉竿大呼過癮

2025/4/19 14:01
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（中央社澎湖縣19日電）澎湖磯釣賽今天起一連在澎湖姑婆嶼、屈爪嶼等無人島展開2天競竿，由於天氣與海況良好，來自國內磯釣好手，大呼過癮，盛讚澎湖是磯釣天堂。

已連績舉辦24屆的SHIMANO盃澎湖磯釣賽，19日和20日兩天在澎湖姑婆嶼、屈爪嶼及查某嶼等無人島展開，來自全國各縣市近90位磯釣好手同場競竿，主辦的三司達企業董事長周則宏也參與賽事，實地感受在澎湖海域磯釣的樂趣。

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所有參賽的磯釣選手，今天一早搭船前往姑婆嶼等島嶼，由於天氣與海況良好，包括白毛、黑毛、鸚哥、臭肚與黃鍚鯛等洄游性魚類，索餌咬性大發，磯釣好手一竿在手，釣況此起彼落，各有斬獲，相當過癮。

澎湖群島四面環海，島內各地的磯、礁、島、嶼等突出水面的岩石、礁石灘、岩礁、灘頭、碼頭、堤防、削波塊等海域，各種洄游性的魚類，常年洄游棲息，如同一座天然的磯釣場，不少在地或本島的磯釣客，都會利用假期前來磯釣，隨時都可見磯釣的人群，近年來也成為國內舉辦磯釣賽的場域。（編輯：李淑華）1140419

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