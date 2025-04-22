饒慶鈴率團赴德國考察 將缺席藍營426凱道活動

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣長饒慶鈴今晚將帶領縣政府團隊和鄉鎮長出訪德國，國民黨主席朱立倫發起的26日上凱道活動將缺席，她向朱立倫和藍營支持者表示抱歉。

朱立倫號召支持者26日走上凱道發出「反惡罷戰獨裁」怒吼。饒慶鈴下午表示，有預定的行程要和鄉鎮長到德國考察，今天深夜就要出發，因此向朱立倫抱歉。

饒慶鈴表示，台東將結合山海資源與國際交流成果，穩步推進慢經濟與永續發展目標，持續為居民打造兼具韌性與包容的美好家園。

台東縣政府表示，為呼應全球淨零浪潮並落實慢經濟願景，饒慶鈴率領縣政府團隊與鄉鎮市首長，組成「德國淨零城鄉發展考察團」正式啟程。

行程聚焦永續建築、再生能源、資源循環、綠色運輸、多世代社宅及高齡共照等議題，期以跨域交流為台東慢經濟注入國際經驗。慢經濟強調順應土地節奏，鼓勵在地就業與低碳移動，讓發展步調與環境共生共進。

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考察團將前往Nordhausen、Feldheim能源村、柏林BSR廢棄物循環園區、TXL舊機場轉型基地、萊比錫智慧運輸中心，以及埃爾福特多世代住宅與周邊鄉村聚落等地。

台東縣政府表示，這次此次汲取的德國淨零城鄉治理經驗，將用於舊站特區活化、分散式再生能源、共生型社會住宅及高齡友善生活圈等重點計畫，並與縣政府2021年自願檢視報告（VLR）所訂「淨零碳排」「包容城市」兩大施政主軸相呼應。（編輯：郭諭儒）1140422