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太空旅行7個月 台東紅藜返回原鄉落土

2025/4/22 18:39（4/22 19:16 更新）
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曾在太空中經歷7個月旅行的紅藜，22日返回原鄉落土，將由台東縣土坂vusam文化實驗小學學生照料，記錄經太空洗禮的紅藜生長情況。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月22日
曾在太空中經歷7個月旅行的紅藜，22日返回原鄉落土，將由台東縣土坂vusam文化實驗小學學生照料，記錄經太空洗禮的紅藜生長情況。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月22日
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）曾經在「亞洲種子送上太空計畫」經歷7個月太空飛行的紅藜，今天返回原鄉落土，由台東土坂文化實驗小學生照顧，紀錄經太空洗禮的紅藜生長情況。

「真羨慕，我們都沒有到過太空，它們（紅藜）先去了」，台東縣土坂vusam文化實驗小學的學生和來賓今天上午在校園內種下紅藜幼苗，這些紅藜有太空旅行經驗，讓小朋友很羨慕。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）為國際太空站製造了希望號（Kibo）實驗艙，為促進亞太地區研究人員能多加運用Kibo，亞太區域太空組織論壇（APRSAF）建立了「亞洲創益合作計畫」（Kibo-ABC），而「亞洲種子送上太空計畫」即為其中的一項。

台灣選定台灣紅藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵4種作物參與計畫，於民國109年底連同其他7國共14種種子一起運送到國際太空站，貯放在Kibo艙中，停留7個月後返抵地球。部分紅藜種子回到原鄉土坂落土。

國家太空中心太空教育部辦公室總監鄭琮生出席活動表示，上太空旅行7個月的種子，包括國立中興大學及國內多所中小學參與後續栽培觀察與研究工作。

牽線讓紅藜回到原鄉落土的「紅藜先生」吳正忠說，既然選擇原住民傳統作物，那原鄉能否有參與的機會，能不能也認識上過太空的紅藜。於是他寫信到太空中心，希望能讓剩下的種子回到部落。

吳正忠說，他拿到種子後，培育長成幼苗，今天帶到學校，帶領大家種下紅藜。讓小朋友知道「原來我們家鄉的東西有上過外太空」，透過傳統作物接軌太空科技，相信對這片土地會有更多不同的想像，同時連結文化記憶與現代科技，使太空教育在原鄉萌芽。

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小朋友種下從太空回來的紅藜充滿好奇，有人問「比一般紅藜小、長得比較慢，會不會長出綠綠的顏色？」也有小朋友說，「沒想到家鄉的作物可以上太空，我都沒有上過太空！」

台東縣教育處長蔡美瑤表示，雖然國家火箭發射場址落腳屏東九棚，但台東推動太空教育不落人後，透過此次土坂實小與太空中心的合作為起點，在未來進一步將太空科技發展趨勢融入課程，幫助孩子多元展能。（編輯：郭諭儒）1140422

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