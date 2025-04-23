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外交部：賴總統指派陳建仁任特使出席方濟各喪禮
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基市端午龍舟賽移師基隆港 冠軍最高5萬元

2025/4/23 13:58（4/23 14:11 更新）
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有別以往在八斗子漁港舉辦端午龍舟賽，基隆市政府2025年將移師基隆港東2碼頭，5月31日舉辦「基隆市端午龍舟競賽嘉年華」，約有200公尺航線作為龍舟賽事航道，冠軍隊伍最高獎金新台幣5萬元。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月23日
有別以往在八斗子漁港舉辦端午龍舟賽，基隆市政府2025年將移師基隆港東2碼頭，5月31日舉辦「基隆市端午龍舟競賽嘉年華」，約有200公尺航線作為龍舟賽事航道，冠軍隊伍最高獎金新台幣5萬元。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月23日
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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）有別以往在八斗子漁港舉辦端午龍舟賽，基隆市政府今年將移師基隆港東2碼頭，5月31日舉辦「基隆市端午龍舟競賽嘉年華」，今天起至5月2日受理報名，冠軍隊伍最高獎金5萬元。

基隆市政府教育處表示，市府獲得台灣港務股份有限公司基隆港務分公司支持，今年端午龍舟賽將移至國際港區東2碼頭舉辦，基隆港務分公司將協助調度當日船舶，清空基隆港東1碼頭至東2碼頭，約200公尺航線作為龍舟賽事航道，吸引不少競賽團隊直呼機會難得，躍躍欲試。

教育處指出，今年度龍舟賽組別分為公開男子組18隊、公開女子組16隊、市府機關組16隊，冠軍隊伍最高獎金新台幣5萬元，預計吸引50隊龍舟好手共襄盛舉，今天起至5月2日下午5時受理報名。

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基隆市長謝國樑表示，這次活動就是希望結合基隆獨有的海港特色與城市文化，達到宣傳基隆及吸引觀光人潮雙贏局面。

基隆市最近一次在基隆港內港舉辦龍舟賽事，是在2017年10月舉辦的「國際龍舟邀請賽暨國際乳腺癌友龍舟賽」，當時由中華民國龍舟協會主辦。（編輯：李錫璋）1140423

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