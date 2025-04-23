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花蓮六十石山建集水設施 解缺水困境

2025/4/23 15:04（4/23 15:21 更新）
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花蓮富里鄉六十石山地區為花東縱谷金針栽植區之一，擁有豐富的農業資源，每年夏天若無颱風帶來雨量，總為缺水所苦，農田水利署規畫新建集水設施與配水池，盼能達成「蓄豐濟枯」，解決缺水難題。中央社記者李先鳳攝 114年4月23日
花蓮富里鄉六十石山地區為花東縱谷金針栽植區之一，擁有豐富的農業資源，每年夏天若無颱風帶來雨量，總為缺水所苦，農田水利署規畫新建集水設施與配水池，盼能達成「蓄豐濟枯」，解決缺水難題。中央社記者李先鳳攝 114年4月23日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮富里鄉六十石山地區以金針花海聞名，每年夏天若無颱風帶來雨量，總為缺水所苦，農田水利署規畫新建集水設施與配水池，盼能達成「蓄豐濟枯」，解決缺水難題。

為強化農業水資源調度與灌溉系統永續發展，農業部農田水利署花蓮管理處與花蓮縣富里鄉公所，日前簽署「擴大灌溉服務永續共好合作意向書」，由花蓮處長張麒瑋與富里鄉長江東成共同簽署。

張麒瑋告訴中央社記者，近年極端氣候常有乾旱事件，例如民國109至110年發生百年大旱、113年上半年旱象，都使得富里六十石山的金針開花狀況不如預期，影響農民生計。

張麒瑋說，此案分三期計畫，第一期改善工程預計於今年5月完工，透過新設集水設施與側溝截水共3處，經費約新台幣6000、7000萬元，妥善運用自然降雨，並強化集水效率，改善六十石山灌溉水源；輔以增設調蓄池、配水池等灌溉調蓄設施，提升蓄水容量共1250公噸，並佈設灌溉輸配水管線達2398公尺，達到引水廣布。

富里鄉長江東成表示，此次合作計畫聚焦於六十石山地區，此處為花東縱谷三大金針栽植區之一，擁有豐富的農業資源。然而近年受極端氣候變化影響，乾旱現象頻繁，尤其每年5至9月花季期間曾出現長達40天無降雨的情形，嚴重影響金針花開花期與產量。

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為改善灌溉水源不足困境，農田水利署花蓮管理處規劃於六十石山地區新建集水設施與配水池，強化雨季時期的水資源儲存功能，並於乾旱時期穩定供水。鄉公所表示，工程完工後，預估將穩定灌溉面積達37.23公頃，受益農家約20戶，每年可為地方農業創造超過8000萬元的經濟產值。

農田水利署花蓮管理處指出，為確保後續灌溉設施永續經營，相關工程規劃期已與鄉公所及當地農民達成共識，在與富里鄉公所、農民等3方合作下，未來計畫透過締結維護管理行政契約，達成公私協力，建立永續共好灌溉合作模式，讓農業水資源利用效率最大化，帶動相關農產業及觀光產業發展，嘉惠更多農友，實現環境永續、共管共好的目標。（編輯：吳素柔）1140423

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花蓮富里鄉六十石山擁有豐富的農業資源，每年夏天若無颱風帶來雨量，總為缺水所苦，農業部農田水利署花蓮管理處與花蓮縣富里鄉公所日前簽署「擴大灌溉服務永續共好合作意向書」，農水署花蓮處長張麒瑋（左）與富里鄉長江東成（右）握手致意。（花蓮縣富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年4月23日
花蓮富里鄉六十石山擁有豐富的農業資源，每年夏天若無颱風帶來雨量，總為缺水所苦，農業部農田水利署花蓮管理處與花蓮縣富里鄉公所日前簽署「擴大灌溉服務永續共好合作意向書」，農水署花蓮處長張麒瑋（左）與富里鄉長江東成（右）握手致意。（花蓮縣富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年4月23日
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