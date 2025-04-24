新北藍營7議員組次團 陳偉杰：無兩個太陽問題

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（中央社記者趙敏雅新北24日電）國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、戴湘儀、江怡臻及呂家愷今天宣布成立「新藍圖連線」議會次團，外界聯想藍營「兩個太陽」成形，陳偉杰否認，強調與黨團互補。

對於黨籍議員成立次團，國民黨新北市議會黨團書記長王威元表示，每名議員都有自己的專業和關心議題，由於選區特性不同，各自對市政監督的重點也會有差異。只要大家都是為市民發聲、在議事運作上和黨團維持一致步調，「對於多元發聲的展現，我們都正面看待」。

新北市議會今天起至7月2日舉行定期會，國民黨新北市議會黨團前書記長陳偉杰上午表示，成立「新藍圖連線」議會次團，希望透過優勢互補、資源共享，在新北轉型升級、台灣政治紛擾的關鍵時刻，為議會更好、新北更好、台灣就更好的目標打拚。

對於外界聯想藍營「兩個太陽」成形，新藍圖連線召集人陳偉杰接受中央社記者電訪時說，沒有「兩個太陽」的問題，大家分工合作、發揮優勢，一起為市政努力。

陳偉杰指出，從個別議員到不同黨團，乃至新北府會或中央地方關係，都應在兼顧是非與情理的前提下，既良性競爭也尋求合作，感謝理念相同的團隊成員願意一起打造議會新藍圖、新北Level Up願景。

副召集人蔡淑君、白珮茹說，台灣正面對全球局勢快速變遷挑戰，新藍圖連線不僅是新北市議會次團，更是承載理想與行動力的平台。

執行長宋雨蓁、副執行長戴湘儀指出，團隊成員來自不同領域，未來集思廣益所推動市政理念將更全面，此外，「新藍圖連線」（New Blueprint Alliance, NBA）的名稱也突顯團隊將以創意思維及務實觀點，帶動市民積極參與未來新北發展藍圖。

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策略長江怡臻表示，新北的大城小國定位，不但在市政層面千絲萬縷，也對台灣整體政治局勢高度敏感，市民非常希望看見專業的政治論述和問政，新藍圖連線未來也將專注於政策規劃與分析，為新北提供前瞻性發展策略。

公關長呂家愷表示，新藍圖連線成員共同理念為開放思維、重視對話、世代共好，近年來社會瀰漫仇恨氛圍，政治工作者有責任分清是非、化解對立，「面對未來可能的罷免投票、黨主席改選和明年地方大選，勢必充斥有心人士操弄和假訊息流竄」，團隊希望以正能量和行動力，為市民抹去政治霧霾。（編輯：）1140424