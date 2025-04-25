棒球故鄉紅葉國小球場 陳瑩、伍麗華爭取經費修繕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）孕育棒球人才的台東紅葉國小棒球隊，因場地年久失修，民進黨立委陳瑩和伍麗華協助向教育部成功爭取新台幣600萬元修繕費。陳瑩表示，環境設備是運動員養成的關鍵之一。

民進黨立委陳瑩今天告訴中央社記者，她和同黨籍立委伍麗華，21日參與立法院教育及文化委員會針對「偏鄉基層運動選手訓練設施及培育情形」到台東紅葉國小考察，當場向教育部成功爭取600萬元的棒球場修繕經費。

陳瑩指出，1968年台東紅葉少棒打敗世界強棒日本關西少棒聯隊，讓台灣棒球登上世界舞台，點燃全台灣對棒球的熱情。目前紅葉棒球隊依然是培育棒球選手的搖籃，但因球場年久失修，需要經費改善，因此她和伍麗華向教育部爭取經費。制度、師資及環境設備是運動員養成的3項關鍵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳瑩表示，紅葉國小持續培育優秀球員，成為無數棒球夢想的起點，在制度上，基層棒球在漸進式訓練當中，需要有完整的訓練學習架構，因此成立原住民棒球實驗專班，正是培育基層棒球目前最好的制度方向。

陳瑩提到，她身為台東縣棒球委員會主委長期關注基礎棒球的發展，於2013年協調教育部推動原住民族棒壘球教練計畫，協助沒有經費聘請棒球教練的學校，補助球隊聘請專業教練指導球員，截至去年已有135個學校球隊受惠，每年經費破億元，共有上千名球員受惠。（編輯：張雅淨）1140425