新北推守護銀髮族 侯友宜：115年設高齡長照處

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市長侯友宜今天在議會進行施政報告時表示，為讓長者的照顧更周全，新北市明年成立高齡長期照顧處，將整合社會局及衛生局的資源，期能照顧好新北77萬名高齡長輩。

侯友宜下午到新北市議會進行施政報告，他說明社會福利政策時指出，新北市將於明年成立長照專責機構「高齡長期照顧處」，期能照顧好新北77萬名長輩。

他表示，長照使用人口逐年增加，因應龐大的長照需求，除積極布達居家式、社區式及住宿式服務，並持續推動預防及延緩失能照顧、強化失智症照顧量能等服務，另整合長照資源，提供高齡及長期照顧者全面性及專業性照顧服務。

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侯友宜指出，新北市目前完成114家日間照顧中心，預計明年將達成130家，此外還設置20家「有fu長照站」，以及設有13家失智共照中心、59處失智據點，設置600處社區照顧關懷據點等。

新北市衛生局表示，衛生局將成立高齡長期照顧處，有關衛生局及高照處的組織規程及組織編制表修訂，將儘速完成並送法規會審議後送新北市議會審議，經議會審議通過後再送銓敘部審議。（編輯：戴光育）1140425