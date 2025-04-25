國內外藝術家駐村創作 展現成龍濕地原始風貌

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣成龍社區發展協會邀請台灣、馬來西亞、德國等國內外藝術家駐村創作，26、27日開幕，規劃多項特色體驗活動，透過藝術的語言與社區共鳴，展現成龍濕地多元且富有生命力的風貌。

雲林縣文化觀光處長陳璧君今天參與2025年成龍濕地社區藝術行動宣傳記者會，她說，本屆藝術節為成龍社區自主啟動，主題「土地親像花」，體驗透過行動藝術，與國內外藝術家駐村創作，展現雲林濱海地區多元且富有生命力的風貌。

此次藝術節為成龍社區自主啟動，主題訂為「土地親像花」，由4組國內外藝術家、志工駐村，和社區協力完成4件裝置藝術作品。

台灣藝術家王彥臻以在地盛產的文蛤殼作為媒材，層疊排列勾勒根植大地的生態，創作出「落地生花」，描繪在土地綻放的生命。馬來西亞籍藝術家張國耀使用傳統竹編技法編織作品「花仍在」獻給成龍村每一位村民的心意，寓意著一種堅持與希望，像是經歷了風霜歲月後，那些美好依然存在著。

有土耳其藝術家運用在地特有的濱海植物，創作出圓形曼陀羅「地彩之環」，如同村莊的變遷過程，象徵著循環、合一與重生。德國籍藝術家和台灣藝術家童郁豪認為，命運不斷轉動，即使同一片土地，在不同的時代也有不同的樣貌，透過「運」漂流木作品，引領人們回到歷史上的「牛尿港」時期。

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成龍社區發展協會理事長田日蒸表示，此次藝術行動主題「土地親像花」，取自成龍村耆老田桑卿老師創作的「古今牛尿港庄什念歌」不僅向長者致敬，也藉由藝術回應成龍村歷史的多重轉變，在種種考驗之下，依然懷抱韌性與希望，願土地能如心中最美的花朵般綻放。

文觀處指出，26、27日開幕活動，有市集、音樂演出、繪本故事與紀錄片分享、裝置藝術作品導覽。另2025年成龍濕地流動藝術饗宴將5月24日登場。（編輯：林恕暉）1140425