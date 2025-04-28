搭建跨年舞台Lawai Arik墜亡 家屬提4訴求

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）救贖方舟主唱Lawai Arik去年搭建北市跨年舞台墜亡，家屬、工傷協會等勞團今天要求台北市政府出面說明清楚、設立工殤紀念碑等4訴求。

428國際工殤日的今天，工作傷害受害人協會、台北市政府環境保護局企業工會、全國環保公務機關總工會、桃園市產業總工會等陪同拉外．阿利克（Lawai Arik）的父母、兄長高嘉澤在市府大門事發地點舉辦記者會，高喊「台北跨年『爽』、原民工殤『慘』！」口號。

工傷協會專員賀光卍說，去年12月25日拉外．阿利克為北市府主辦的跨年活動搭建舞台，爬到18公尺作業時，不幸因防墜網承受力不足而跌落地面，送醫後不幸離世，工地2天後復工，但4個月過去了，身為業主的台北市政府、層層包商們沒有好好處理，要找市長蔣萬安討公道。

高嘉澤代表家人提出4點訴求，一、台北市政府、觀光傳播局及承包商應立即出面說明真相，面對自身錯誤，勿推卸責任。二、成立「跨局處小組來協調」，並正視家屬訴求，展現誠意與反省。

三、勞動局與原民會應全面檢討原住民勞工的工作安全問題，制定保障原住民工安的專案計畫，避免悲劇再發生。四、為拉外．阿利克設立工殤紀念碑，尊重他的犧牲，提醒社會工安的重要性。

工傷協會理事長李竣凱說，這是國內史上創下跨年工殤的第一案，結果跨年晚會上，蔣萬安卻連感念勞工的付出、應自我反省加強勞安的話都沒說。

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最後台北市勞動局派員接下陳情訴求，回覆會做研議。

觀傳局說，已與原住民族事務委員會、社會局前往慰問家屬，致贈慰問金共新台幣15萬元，施工雇主（活動承商下包商）27日提供喪葬等緊急支應費用250萬元，並已扣留廠商契約價金，並暫停後續款項給付。（編輯：張銘坤）1140428