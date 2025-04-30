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彰化和群國中活動中心啟用 與在地環境共構共融

2025/4/30 14:08（4/30 14:31 更新）
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彰化縣和美鎮和群國中活動中心30日完工啟用，活動中心外觀融入周邊農田景致，與在地環境共構共融。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年4月30日
彰化縣和美鎮和群國中活動中心30日完工啟用，活動中心外觀融入周邊農田景致，與在地環境共構共融。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年4月30日
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化和美鎮和群國中活動中心今天完工啟用，外觀融入周邊農田景致，與在地環境共構共融，一樓採挑高設計，規劃室內籃球場及多功能集會空間，可開放社區民眾利用。

彰化縣和美鎮和群國中舉辦活動中心完工啟用典禮，出席的有彰化縣長王惠美、和群國中校長吳錫銘等人。

王惠美表示，縣府自民國110年起積極推動和群國中學生活動中心新建計畫，首先取得土地，其次挹注建築主體工程經費，最後為完善使用功能，建置冷氣空調與充實各項館內設施設備，希望師生能善用場域，讓學生有更好的表現，為國家創造更多美好未來。

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和群國中校長吳錫銘表示，學校一直期望能擁有一座大型室內活動空間，活動中心從無到有，凝聚無數人的用心跟努力，學校屢次在全國體育賽事中獲佳績，相信學生在舒適的環境中學習能有更傑出表現。

彰縣府新聞稿說明，和群國中活動中心建築設計簡約大方，外觀融入周邊農田景致。活動中心一樓採挑高設計，規劃室內籃球場、羽球場觀賽區及多功能集會空間，除提供學校師生課程、活動與集會使用以外，也開放社區民眾多元利用，實踐「場域共享」、「資源共融」的理念。（編輯：李淑華）1140430

王惠美
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