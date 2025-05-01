嘉義男宿恆春抽中汽車 周春米報喜被問身分對話逗趣

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣府推「恆春旅遊購GO節」，今天首場抽獎活動，嘉義市劉姓男子幸運中最大獎休旅車1輛；縣長周春米致電通知，劉男不敢置信又驚又喜，然後說「一定會再到恆春玩」。

「恆春旅遊購GO節」今天在律師李華森及全程網路直播下，周春米抽出最大獎汽車1輛，得主是來自嘉義市劉男，今年4月12日實際入住恆春鎮南灣一家旅店，周春米致電通知，讓有點不敢置信的劉男驚喜直呼「是真的嗎」，還反覆核對周春米身分，出現逗趣對話；劉男一家相當開心，並說「一定會再到恆春玩」。

周春米會中表示，恆春建城150週年是重要里程碑，期望藉由「恆春旅遊購GO節」串聯在地產業、旅宿、文化活動與交通服務，帶動區域整體發展；恆春半島不僅擁有得天獨厚自然景觀，更有深厚歷史文化與豐富人情味，為刺激國旅消費，除鼓勵業者優化軟硬體設備與服務外，也將持續打造全年齡、四季皆宜旅遊環境，讓恆春成為國內外旅客最嚮往旅遊首選。

周春米說，5至8月恆春半島將迎來一系列活動接力登場，包括結合陸海空三全方位探索的「屏東超遊感－3D旅遊嘉年華」、適合全家騎行的 「半島單車祭」、結合自然景觀與大型音樂活動的「海口祭」，暑假前加碼推出的「墾丁song」及「在恆春擁抱宇宙」星空主題活動，還有重頭戲「屏東風域祭」。

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屏東縣交通旅遊處提及，4月吸引2012筆登錄消費、總產值達新台幣5500萬元，目前已有323家在地旅館與民宿業者加入合作行列，活動熱度持續攀升，掀起恆春半島旅遊風潮。

交旅處表示，4至8月在恆春半島6鄉鎮活動合作店家住宿1晚，即可參加「恆春旅遊購GO節」活動抽獎，每月將抽出汽車、洗脫烘衣機、洗碗機、75吋電視、電子衣櫥、按摩椅各1台，還有黃金、掃地機器人等眾多獎項。（編輯：陳仁華）1140501