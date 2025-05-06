高雄水果產區高掛鮮黃誘殺器 防範果實蠅危害

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（中央社記者張已亷高雄6日電）高雄農業局輔導大樹等產區農會懸掛6900個鮮黃色果實蠅誘殺器，及補助農民採購黏膠等非化學防治資材，盼以多元防治措施，降低化學農藥使用量，保障農民收益及確保食安。

高雄市政府農業局今天表示，依歷年監測數據，東方果實蠅族群密度高峰期通常在5月至7月間，與水果盛產期息息相關，常見寄主果樹包括芒果、番石榴、蓮霧、荔枝及龍眼等。

農業局指出，果實蠅遷飛能力強且繁殖迅速，雌蟲會將卵產在果實內部，幼蟲孵化後會鑽食果肉，造成果實腐爛甚至落果。5月起是高雄重要水果產季，若無防範將可能造成產量減少或影響果品賣相。

農業局新聞稿指出，為防範果實蠅危害，今年投入超過新台幣200萬元經費，與農業部動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場合作，補助大樹、燕巢、大社及六龜區等產區農會，於4月下旬果樹開花結果初期，將6900個果實蠅誘殺器懸掛在產業道路旁公共區域，藉以達到撲殺成蟲產下蟲卵的效果，盼降低果實蠅數量及化學農藥使用量。

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另外，農業局將補助農民採購金額的1/3、果樹每公頃最高3000元，採購酵母錠、黏蟲紙、黏膠等非化學防治資材，農民如再搭配果品套袋、清除落果等自主管理，藉由綜合防治措施將可提升防治成效，農友可向當地農會洽詢補助資訊。

農業局長姚志旺表示，將持續執行重要作物疫病蟲害監測，規劃區域防治並與產區農會、農友合作，採取多管齊下方式提升高雄農業生產環境。（編輯：蕭博文）1140506