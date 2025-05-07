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屏縣府獲配增一般補助逾1億 額度縣市第1、全國第3

2025/5/7 13:24
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）113年度中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核，屏東縣政府在4大面向成績均超過80分，獲配增加一般性補助款新台幣逾1億元，獎勵金額度居縣市組排名第1、全國第3。

屏東縣政府今天舉行「屏縣施政成績亮麗 獲中央再度肯定」記者會。縣府主計處會中指出，考核結果指標及提撥獎勵金內容標準，包含各縣市政府在社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行等4大面向考核成績增減預算。

主計處指出，縣府在考核4大面向最高分為基本設施94分，主要包括市區道路養護、違章建築處理、縣道養護、水利經費、警消環保特種車輛汰換及重要路口監視系統等；社會福利方面考核分數為93分，依衛生福利部實地考核結果評分，考核內容包括公益彩券盈餘分配管理及運用情形、無障礙生活環境與社會福利實施績效等。

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教育方面考核分數為87分，考核內容包括改善國民中小學校園環境、資訊設備與網路維運、學生健康檢查及水域安全基本需求等；財政績效方面則獲82分，包含年度債務管理績效、開源節流績效、地方政府清理欠稅情形等。

主計處表示，總計69項考核項目，涵蓋政府各項施政計畫範圍，由中央各主管機關評定執行績效，針對民國113年度的考核，屏縣府在4大面向成績均超過80分，獲得獎勵金額度居縣市組排名第1、全國第3，總計獲配增加一般性補助款新台幣1億1720萬2000元，顯示團隊施政亮麗並交出亮眼成績單。（編輯：陳仁華）1140507

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