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屏東家扶募寄養家庭 受助者獻花：媽媽每年邀我過年

2025/5/8 13:09（5/8 14:16 更新）
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屏東家扶中心8日舉行寄養家庭招募記者會，20歲的自立寄養童小羽（右背對者）、寄養家庭媽媽李淑蘭（後左）出席，李淑蘭重現當年對小羽加油打氣手勢。中央社記者黃郁菁攝 114年5月8日
屏東家扶中心8日舉行寄養家庭招募記者會，20歲的自立寄養童小羽（右背對者）、寄養家庭媽媽李淑蘭（後左）出席，李淑蘭重現當年對小羽加油打氣手勢。中央社記者黃郁菁攝 114年5月8日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東家扶中心招募寄養家庭，號召愛心民眾加入，6月21日將辦說明會；今天曾受助者小羽現身招募記者會，將母親節花束獻給寄養媽媽李淑蘭，感謝她當年照顧與持續關心。

屏東家扶中心今天舉行寄養家庭招募記者會，20歲的自立寄養童小羽現身分享國中時，在陳義恩、李淑蘭夫婦家安置點點滴滴。她表示，初到寄養家庭時很封閉、不敢說話，反應也很慢、很不開心，是「淑蘭媽媽」用寫日記方式陪她打開心房，給她專屬房間，讓她感受到安全與被愛，還時常帶她到外縣市玩耍、買她喜歡的衣服，且特別訂羊奶、營養品照顧她的過敏體質。

小羽說，「淑蘭媽媽」常常對她說，「加油，你可以的，你是被愛的小孩」；即使寄養期間僅1年半，至今已結案8年，「淑蘭媽媽」每年還是邀她回家過年，且會送營養品，讓她感覺從沒被忘記。

小羽隨後獻上母親節花束，並與寄養媽媽相擁，讓李淑蘭紅了眼眶。李淑蘭與丈夫有28年寄養家庭資歷，已陪伴過33名寄養兒少，她說，小羽的分享讓她回憶起當年、很感動，「我沒有做什麼很偉大的事，只是把她當作自己的小孩來照顧」，看見孩子自信走向未來，就覺得一切值得。

屏東縣政府社會處社工科長戴如玎接受媒體聯訪表示，屏東縣寄養家庭戶數約119戶，寄養家庭要歷經數月培訓，每年能培訓出大約8戶；部分寄養家庭會流失，因此很仰賴寄養家庭加入照顧工作，整備好兒少保護最後一道防線的照顧，才能接住有需求孩子。

屏東家扶扶幼主委林連風表示，今年5戶新進寄養家庭中，已有4戶開始照顧寄養童，顯示目前寄養家庭資源趨近飽和，每張床位都承載孩子希望，盼社會大眾踴躍響應，為更多孩子預備溫暖避風港，期盼今年能再新增至少6戶寄養家庭。

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屏東縣政府社會處表示，屏東寄養兒少在民國112年是202名，113年是213名，成長約5%；屏東家扶今年每月平均照顧83名寄養兒少，較去年增加8名，寄養照顧能量須不斷整備。

屏東家扶中心表示，邀請25歲以上、有穩定收入、具備安全居住空間與滿腔愛心民眾，參與6月21日寄養家庭招募說明會；有意成為寄養家庭者，可洽屏東家扶中心寄養組（08）753-7123，或上其官網及臉書（Facebook）粉絲專頁，了解更多資訊。（編輯：陳仁華）1140508

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屏東家扶中心8日表示，邀請25歲以上、有穩定收入、具備安全居住空間與滿腔愛心民眾參與寄養家庭招募說明會。中央社記者黃郁菁攝 114年5月8日
屏東家扶中心8日表示，邀請25歲以上、有穩定收入、具備安全居住空間與滿腔愛心民眾參與寄養家庭招募說明會。中央社記者黃郁菁攝 114年5月8日
屏東家扶中心招募寄養家庭，號召愛心民眾加入，曾受助者小羽（左1）、寄養家庭媽媽李淑蘭（左2）8日出席招募記者會。中央社記者黃郁菁攝 114年5月8日
屏東家扶中心招募寄養家庭，號召愛心民眾加入，曾受助者小羽（左1）、寄養家庭媽媽李淑蘭（左2）8日出席招募記者會。中央社記者黃郁菁攝 114年5月8日
屏東家扶中心招募寄養家庭，今年主題為「創造難忘點滴，『寄』住幸福回憶」，意在傳遞即使只是短暫相遇，寄養家庭的關愛與陪伴，將成孩子一輩子美好記憶。圖為寄養童小樺與寄養家庭共同創作圖畫。中央社記者黃郁菁攝 114年5月8日
屏東家扶中心招募寄養家庭，今年主題為「創造難忘點滴，『寄』住幸福回憶」，意在傳遞即使只是短暫相遇，寄養家庭的關愛與陪伴，將成孩子一輩子美好記憶。圖為寄養童小樺與寄養家庭共同創作圖畫。中央社記者黃郁菁攝 114年5月8日
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