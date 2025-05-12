新校長還未報到 板橋高中學生先掛布條反對

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市中和高中校長劉淑芬8月1日將接任板橋高中校長，有不知名板中學生日前在校舍掛出反對布條。劉淑芬表示，板中擁有自由學風，對此仍表達肯定。

劉淑芬向中央社記者表示，她雖然還未報到，但從學生的表現，顯示板中有著自由學風，也凸顯年輕人關心未來的學校制度，她對此表示肯定態度。

據了解，有學生在社群媒體貼文不滿劉淑芬對學生在校使用手機的管理方式。

新北市政府教育局表示，根據校方說明，10日中午接獲通報，校舍7樓兩側各有2條布條垂掛，內容包括「板中不需要威權校長」，現場未發現學生聚集，亦未影響活動安全秩序。

教育局表示，高中校長遴選採公平、公正、公開方式辦理，依校長志願選填，並經遴選委員會決議。新任校長行政資歷豐富、熱心教育，未來也願意與學生良性互動，傾聽學生意見。

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教育局表示，尊重學生關心公共事務、表達意見的民主精神，並呼籲學生以和平理性方式行動，共同維護校園安全。

教育局表示，將督請校方協助建立新任校長與學生代表溝通管道，以正式平台充分交換意見；並請校方啟動班級導師、輔導老師與學生會多方溝通機制，確保疑慮獲得回應，為學生創造更穩定和支持性的學習環境。（編輯：張雅淨）1140512