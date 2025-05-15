蘇花公路石公溪上游疏濬工程超前 預計8月完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）緊鄰蘇花公路的花蓮縣石公溪去年因地震及接連豪雨沖刷，崩落土石造成蘇花公路匯德隧道北口路段及台鐵小清水橋沖毀，花蓮縣府進行上游疏濬工程，目前進度超前，目標8月完工。

石公溪上游土石因強震鬆動，造成石公溪集水區崩塌，大量礦石岩塊及土砂堆積在坡面與河道內，加上接連颱風侵襲造成淤積更嚴重，讓相鄰的蘇花公路匯徳隧道北口路段、下游的台鐵小清水溪橋數度因土石崩塌而交通中斷。

台鐵、公路局及花蓮縣府等單位同步施工，台鐵花蓮至崇德間西小清水溪橋已改建完成，目前正在施作東小清水溪橋改建，預計5月28日完工，恢復雙線通車；蘇花公路台9線161.3公里處匯德隧道北口前道路，搶通後配合縣府進行河道疏濬。

透過 Google News 追蹤中央社

花蓮縣府指出，經向經濟部爭取疏濬工程經費，今年1月起動工，疏濬範圍共1.9公里，分為3區進行，目前總疏濬8萬5589立方土石，工程進度約47.55%，計畫將清理總數18萬立方。

花蓮縣長徐榛蔚日前視察疏濬進度，感謝施工團隊趕工，有望將降低天災因素造成蘇花段鐵、公路中斷情形，工程預計8月完工，期望能在颱風季前完工。（編輯：李亨山）1140515