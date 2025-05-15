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強化白沙屯公共運輸 縣府研議台灣好行、幸福巴士

2025/5/15 18:19（5/15 18:46 更新）
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動帶動地方人潮湧入，有民代建議引入台灣好行觀光巴士或鄉鎮幸福巴士，強化在地公共運輸交通接駁，縣府允研議。圖為白沙屯媽祖進香期間拱天宮周邊人潮。中央社記者管瑞平攝 114年5月15日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動帶動地方人潮湧入，有民代建議引入台灣好行觀光巴士或鄉鎮幸福巴士，強化在地公共運輸交通接駁，縣府允研議。圖為白沙屯媽祖進香期間拱天宮周邊人潮。中央社記者管瑞平攝 114年5月15日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動帶動地方人潮，縣議員陳品安、林寶珠建議引入台灣好行觀光巴士或鄉鎮幸福巴士，強化在地公共運輸交通接駁；縣府允諾研議爭取。

白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，參與人數屢創新高，今年吸引近33萬人報名隨香，起駕、回鑾日來自全國各地信徒紛紛湧入白沙屯地區，人潮擠爆白沙屯火車站。

民進黨籍議員陳品安今天在議會質詢表示，白沙屯已是國內知名宗教景點，不只進香活動期間人潮眾多，每逢週末、假日，香客也是絡繹不絕，然而當地海線鐵路尚未雙軌化，公共運輸交通仍有待加強。

陳品安指出，交通部今年進香期間辦理「白沙屯拱天宮－高鐵苗栗站」直達客運路線協助疏運，她建議縣府參酌此模式在週末假日成為常態，開辦苗栗高鐵站往返拱天宮接駁車服務，提升地方交通便利性。

無黨籍議員林寶珠也說，白沙屯媽祖盛名遠播，縣府也以「白沙聖域‧天空之丘」為主題，爭取獲觀光署核定重要廊帶亮點計畫，建議引入台灣好行觀光巴士，串連周邊景點特色，帶動當地低碳旅遊。

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縣府交通工務處長古明弘表示，目前白沙屯地區既有「5808」和「5668」2條公車營運路線，若要開闢高鐵站往返拱天宮專車路線，傾向採跨鄉鎮幸福巴士方案向公路局提出申請，縣府會與通霄鎮公所、拱天宮共同研議，若車輛到位、公所能夠接手經營，縣府就可全力協助爭取計畫預算。

至於觀光巴士部分，縣府文化觀光局長林彥甫說，過去有討論評估過，最好的路線是從苗栗高鐵站到後龍赤土崎、好望角，再到通霄鎮拱天宮牌樓、白沙屯火車站，但首先必須要有客運業者願意經營，後續會規劃與業者進行洽談。（編輯：張銘坤）1140515

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