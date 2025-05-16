整修天母棒球場優化頂棚等處 北市估10月動工

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市府編預算整修天母棒球場，議會委員會今天考察發現頂棚設計須改善；體育局回應，以不影響棒球賽為考量，將向議會報告後續作法，球場優化設施計畫估10月動工。

台北市議會教育委員會赴天母棒球場進行市政考察，依市府報告資料，天母棒球場在1997年興建、1999年啟用，當時觀眾席為6000席，2001年擴建，觀眾席增至1萬席，2020年成為全台第1個設置人工草皮的職棒球場。

報告提到，台北市體育局去年以「台北市天母棒球場優化場地設施計畫」向體育署爭取補助經費並獲核定，北市府規劃6項優化計畫，包含整修觀眾席地坪、更新球場照明、拆除鋁製看台改為鋼結構觀眾席、新增30人可搭乘無障礙電梯1部、整修觀眾席廁所、打擊練習場等處新增冷氣。

體育局在報告提到，針對優化天母棒球場，中央連2年補助新台幣5000萬元，北市府採追加減預算，編列今年與明年的自籌款共9000萬元，議會核定就可動支，且考量預算動支及職棒賽程，規劃今年10月至明年進行施工，總經費為1.45億元。

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出席的國民黨台北市議員秦慧珠在現場指出，棒球場內的頂棚改善範圍及設計方式不清楚。同樣出席的台灣民眾黨北市議員黃瀞瑩則詢問關於觀眾席改善，應要更符合球迷需求。

陪同到場的體育局長游竹萍回應，棒球場頂棚設計是評估安全、專業且符合現場需求所設置方案，且是以不影響賽程等進行通盤考慮，所以今年才先編列設計費，後續作法將赴議會報告，其餘優化設施，等議會通過預算後就可執行。（編輯：張銘坤）1140516