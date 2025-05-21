基隆罷團志工控遭女子推倒 林沛祥籲市民遠離衝突

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）發起罷免國民黨立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，日前發生志工黃姓女子在百福市場宣傳連署時，遭張姓女子推倒在地。林沛祥今天呼籲市民遠離衝突，也避免與罷團正面接觸。

林沛祥表示，他始終堅決反對任何形式的暴力行為，在民主社會中，意見可以不同，立場可以對立，但行為應該要自律，態度應該要理性，呼籲所有市民儘量遠離衝突，也避免與罷團正面接觸，務必保護好自己的安全，也呼籲罷團停止任何引發對立衝突的行為與言語，尊重每位市民的選擇與生活空間。

罷免林沛祥案領銜人陳青逸說，這不是民主的表現，這是暴力的踐踏。無論立場為何，暴力都不該被容忍，呼籲社會各界一同關注，並譴責這起事件，還給台灣一個和平理性的民主社會。

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基隆市警察局第三分局指出，16日下午4時許獲報後派員到場了解，報案人49歲黃女稱在百福市場宣傳罷免連署時，與71歲張女發生口角衝突，並遭張女出手推擠，導致她跌坐在地，手臂輕微擦挫傷，所幸傷勢無大礙。

黃女已至百福派出所提告張女涉嫌傷害、妨害名譽及違反公職人員選舉罷免法，警方已通知張女到派出所完成筆錄，詢後移送基隆地檢署偵辦。（編輯：方沛清、蕭博文）1140521