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豐原中正路353巷口大雨必淹 濺水竟沖倒西安街機車

2025/5/26 13:58
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中豐原區24日中午下起大雨，西安街與中正路353巷處出現積水，汽車行經濺起浪花，一輛停在轉角騎樓機車竟遭沖倒，讓車主相當無奈；區公所研判排水系統出問題，將請水利局協助。

車主金小姐與丈夫在豐原區西安街經營百元剪髮店，日前下雨，店門前堆滿沙包防淹水。上週六一場雨造成西安街、中正路353巷淹水，車輛行經濺起的浪花竟將金小姐機車沖倒，金小姐將此段影片上網並發文「我的摩托車超慘」，形容如同在水樂園一般。

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金小姐告訴媒體表示，此處每逢大雨就淹水，尤其是一旁中正路353巷，雖然區公所等多次清理排水溝，不過淹水狀況並未改善。

豐原區長洪峰明表示，中正路353巷道本來很狹窄，水溝加蓋後巷道拓寬，加上此處較低漥，下大雨就會淹水；水利局曾派員處理，但好像沒有改善，研判是排水系統出問題，會再請水利局協助處理，解決淹水問題。（編輯：陳仁華）1140526

#水利局
#豐原區
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