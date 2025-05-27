陳亭妃端午連假鐵馬行遍台南37區 應援罷免藍委運動

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）民進黨立委陳亭妃發起「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」，首波活動將於30日至6月1日騎單車行遍台南37行政區，象徵匯集地方民主力量，為台灣祈福、為罷免藍委注入動能。

陳亭妃今天在台南市中西區台灣府城隍廟前舉行記者會，宣布「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」將於端午3天連假啟動鐵馬行動，行遍台南37區為台灣祈福。

陳亭妃表示，台南向來是民主運動重要基地，也是總統賴清德政治故鄉，2024年總統大選，台南市更以全國最高投票率表現出堅定民主信仰，此次「妃妃鐵馬隊」行動，不僅象徵民主集氣，更結合宮廟文化，在各區廟宇為台灣祈求風調雨順、國泰民安，展現台南人護民主、挺台灣堅強意志。

她說，由於立法院目前呈現三黨不過半情況，導致藍白毀憲亂政、凍結預算、沒收民主，因而產生大罷免藍委行動，此次活動將於30日從東山區出發，象徵台灣民主一定要「東山再起」，解決政治紛亂，為追求台灣安定而騎。

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陳亭妃指出，回顧過去幾次鐵馬行動經驗，包括2021年反四大公投「騎動公投宣傳」，以及「台灣正青鐵馬前行．守護國家民主同騎」行動，皆成功凝聚南部支持力量，發揮「南氣北補、南票北補」戰力；此次面對藍營惡質問政，唯有全台串聯、行動支持，才能讓罷免成為真正改變政治文化起點。

她說，希望全民踴躍參與罷免行動，共同守護台灣得來不易民主成果，讓罷免藍委聲浪遍地開花，成為民主社會運動，真正實踐人民作主力量。（編輯：陳仁華）1140527