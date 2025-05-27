北市府推廣精品咖啡產業 金杯獎競賽徵件

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市商業處今天表示，經統計台北市咖啡廳數量為全國之冠，為推廣全市精品咖啡產業，舉辦「台北第八屆TSCA金杯獎競賽」，於28日起至6月26日止徵件。

台北市商業處上午於市府1樓舉辦「咖啡首都．金杯盛典-2025第八屆TSCA金杯獎競賽」記者會，宣布今年活動徵件從28日起跑，組別有手工濾杯組、義式咖啡組等，並新增手工虹吸組與手工無限組，共8類組。

商業處新聞資料指出，今年有別於往年咖啡競賽，還新增包含邀請產學達人出席的高峰論壇、頒獎晚會，及推動綠色經濟的數位咖啡市集等活動。

台北市產業發展局長陳俊安致詞時說，經中央單位統計至3月底止，全國咖啡廳共4912家，光在台北市就有1030家，居全國之冠，且北市有各種類型咖啡廳，顯見台北市民眾愛喝咖啡，他也是重度愛喝咖啡者。

他表示，市府為促進北市咖啡產業發展，透過補助協助台北精品咖啡商業發展協會，辦理咖啡競賽、高峰論壇等，希望藉此向消費者展現北市咖啡產業特色，持續發酵黑金商機，並展現城市獨有的咖啡文化魅力與產業實力。

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商業處表示，「2025第八屆TSCA金杯獎競賽」以咖啡首都、金杯盛典為主軸，希望透過比賽，讓民眾了解咖啡產業發展脈絡，及推廣咖啡製作及沖泡技術等。

商業處指出，金杯獎競賽從5月28日起開始徵件至6月26日止，並於8月22日至24日在中山堂舉辦頒獎，相關資料可至台北精品咖啡商業發展協會網站查詢。（編輯：蕭博文）1140527