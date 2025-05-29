加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
北部降雨趨緩中南部山區仍要防雨 端午連假平地好天氣
首頁 / 地方

藍眼淚熱潮 連江縣端午節訂房率全台最高

2025/5/29 17:10（5/29 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
連江縣政府29日表示，目前正值「藍眼淚」觀賞高峰期，吸引大批遊客提前規畫行程到馬祖「追淚」，為今年端午連假高訂房率主因。圖為藍眼淚美景。（馬祖有個周小馬追淚人提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月29日
連江縣政府29日表示，目前正值「藍眼淚」觀賞高峰期，吸引大批遊客提前規畫行程到馬祖「追淚」，為今年端午連假高訂房率主因。圖為藍眼淚美景。（馬祖有個周小馬追淚人提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）連江縣政府今天指出，端午連假期間連江縣旅宿平均訂房率達71.89%，勇奪全台第1，且是全國唯一破7成縣市。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，根據交通部觀光署最新統計，114年端午節連假期間，連江縣以平均旅宿訂房率 71.89% 躍升全台第一，且為全國訂房率唯一突破7成地區。且端午連假往返馬祖機位一票難求，展現馬祖在國旅市場的強勁吸引力。

連江縣政府表示，現為藍眼淚觀賞高峰期，並以此吸引大批遊客提前規畫行程到馬祖「追淚」，為高訂房率主因。此外，連江縣也推出多項配套活動，如「海上看東引」、「海上看莒光」船舶繞島體驗；大坵賞梅花鹿等，串接日間與夜間旅遊活動與景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

連江縣政府說，著眼暑假觀光市場，縣府將主推海洋文化與自然魅力，包括7月登場的北竿海洋觀光年，與8月的東引軍事越野挑戰賽、9月的莒光星光夜跑等豐富活動，讓旅客從不同面向，感受馬祖觀光特色。

連江縣政府透過新聞稿強調，為維持馬祖觀光熱度，將持續整合在地資源與文化特色，以及創新多元活動規劃，擴大馬祖旅遊市場版圖。同時，積極強化交通運輸與住宿品質，協調船運業者與航空公司，提升整體旅遊接待能量。（編輯：張銘坤）1140529

連江縣政府著眼暑假觀光市場，將主推海洋文化與自然魅力，推出包括7月將登場的北竿海洋觀光年等豐富活動，讓旅客從不同面向感受馬祖觀光特色。圖為往年北竿海洋觀光年活動情形。（龍福旅行社提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月29日
連江縣政府著眼暑假觀光市場，將主推海洋文化與自然魅力，推出包括7月將登場的北竿海洋觀光年等豐富活動，讓旅客從不同面向感受馬祖觀光特色。圖為往年北竿海洋觀光年活動情形。（龍福旅行社提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月29日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：