藍眼淚熱潮 連江縣端午節訂房率全台最高

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（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）連江縣政府今天指出，端午連假期間連江縣旅宿平均訂房率達71.89%，勇奪全台第1，且是全國唯一破7成縣市。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，根據交通部觀光署最新統計，114年端午節連假期間，連江縣以平均旅宿訂房率 71.89% 躍升全台第一，且為全國訂房率唯一突破7成地區。且端午連假往返馬祖機位一票難求，展現馬祖在國旅市場的強勁吸引力。

連江縣政府表示，現為藍眼淚觀賞高峰期，並以此吸引大批遊客提前規畫行程到馬祖「追淚」，為高訂房率主因。此外，連江縣也推出多項配套活動，如「海上看東引」、「海上看莒光」船舶繞島體驗；大坵賞梅花鹿等，串接日間與夜間旅遊活動與景點。

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連江縣政府說，著眼暑假觀光市場，縣府將主推海洋文化與自然魅力，包括7月登場的北竿海洋觀光年，與8月的東引軍事越野挑戰賽、9月的莒光星光夜跑等豐富活動，讓旅客從不同面向，感受馬祖觀光特色。

連江縣政府透過新聞稿強調，為維持馬祖觀光熱度，將持續整合在地資源與文化特色，以及創新多元活動規劃，擴大馬祖旅遊市場版圖。同時，積極強化交通運輸與住宿品質，協調船運業者與航空公司，提升整體旅遊接待能量。（編輯：張銘坤）1140529