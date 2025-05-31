屏東西瓜原鄉新傳統慶端午 佳冬鄉廣惠宮前立瓜

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣佳冬鄉端午趣味立瓜活動今天熱鬧登場，上千人在石光見廣惠宮三山國王廟，於中午時分沿中山路，立起880顆西瓜，以西瓜原鄉新傳統，共同歡慶端午節。

屏東縣長周春米到場共襄盛舉，她接受媒體聯訪表示，佳冬鄉是西瓜故鄉，很多西瓜種苗來自此地，端午不立蛋改立瓜，希望變成佳冬很棒的傳統，有產業、觀光，又有文化，讓大家出來曬曬正中午太陽，增加一年能量，祝賀端午安康，國泰民安、風調雨順。

今年以「蛇來佳冬立瓜趣_888發發發慶端午」為活動主題，提供880組名額，採取不同陳列方式，從廣惠宮前沿中山路擺放至玉光街口，集中在一條路上，綿延180公尺，較去年T字型分3區展示來得壯觀；不僅立瓜活動，趣味擲筊換西瓜球、西瓜大胃王趣味競賽也吸引大批民眾。

「很喜歡吃西瓜！」獲西瓜大胃王趣味競賽機關組冠軍的吳宇真與陳郁翔開心表示，阿婆是佳冬鄉昌隆村長，以往也種瓜苗，表兄妹倆從小就愛吃西瓜，阿婆邀約參賽立刻一口答應。其他參賽者看起來很會吃，沒想到會奪得冠軍，2人共吃3.11公斤西瓜。

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佳冬鄉農會表示，佳冬鄉早年石光見聚落（現今石光村、玉光村）居民將西瓜嫁接育苗後，再依季節前往全台適合種植西瓜產地，將育苗好的瓜苗定植，等成熟後再載回鄉販售，因此有西瓜原郷之稱。

佳冬鄉農會提及，為推廣在地西瓜產業與提升產業行銷，自民國107年開始端午立瓜不立蛋至今，除疫情期間暫停3年外，每次開放民眾線上報名場場秒殺，今年更在佳冬郷公所支持下，立瓜組數從去年520組增加至800組，活動同時邀請在地社區、社團、青農與職人，辦理在地農特產品展售活動，強化在地農特產品銷售及提升在地知名度。（編輯：張銘坤）1140531