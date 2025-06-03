加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
藍白立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火
首頁 / 地方

高齡少子化 北市力推住宿式長照整合醫療照顧

2025/6/3 16:30（6/3 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高齡少子化下，長者入住機構機率提高，台北市政府衛生局已設置11家住宿式機構，其中5家由醫院經營，積極發展「醫療照顧整合」模式，其中信義廣慈也導入智慧輔具，協助中風及骨折術後等急性後期住民復健治療。（台北市衛生局提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年6月3日
高齡少子化下，長者入住機構機率提高，台北市政府衛生局已設置11家住宿式機構，其中5家由醫院經營，積極發展「醫療照顧整合」模式，其中信義廣慈也導入智慧輔具，協助中風及骨折術後等急性後期住民復健治療。（台北市衛生局提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）因應高齡少子化，台北市衛生局已設置11家住宿式機構，其中5家並由醫院經營，發展「醫療照顧整合」模式，以信義廣慈為例，112到113年的急性後期照護住民，成功返家約8成。

台北市衛生局發布新聞指出，高齡少子化下，長者入住機構機率提高，為讓入住的長者即時獲得醫療照護，也能藉此降低不必要的送醫或住院情形發生，北市除已依據「長期照顧服務法」設立住宿式機構11家，其中5家由醫院經營，積極發展「醫療照顧整合」模式。

衛生局舉例，其委託台北市聯合醫院忠孝院區經營的信義廣慈住宿長照機構，即是推動「急性後期照顧與長照無縫接軌」的住宿式長照機構示範場域，整合了門診、復健中心及住宿照護等功能。

衛生局說，信義廣慈還跟國立台北護理健康大學合作，導入下肢外骨骼機器人、上肢鏡像手等智慧輔具，協助中風及骨折術後等急性後期住民復健治療；統計顯示，112到113年間的急性後期照護住民，約7成在訓練期間的基本日常生活活動能力提升15至20分（滿分100分），並約8成住民最終成功返家，。

google news透過 Google News追蹤中央社

又例如衛生局委託台北醫學大學經營的行愛住宿長照機構，從113年營運以來，已提供3名安寧住民採舒適照護方式善終，家屬也感到寬慰。

衛生局說，上述機構不僅每4年接受中央評鑑1次，衛生局每年也督導考核，有需求者可至衛生局官網查詢「台北市住宿式機構評鑑合格名單」，或撥打1999（外縣市請打02-27208899）轉1877洽詢。（編輯：張銘坤）1140603

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：