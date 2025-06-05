台南後壁區芳榮米廠500公噸白米 封櫃外銷日本

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（中央社記者張榮祥台南5日電）日本近來缺米，台南市後壁區芳榮米廠500公噸白米今天封櫃外銷日本，這批台南11號白米，將以日本家庭熟悉5公斤裝形式進駐日本通路。

台南市長黃偉哲今天見證芳榮米廠500公噸白米封櫃外銷日本，他表示，東南亞國家多對稻米進口採保護主義，日本更是嚴苛對待，但日本國內近來缺米，米商來台採購，芳榮米廠白米品質優良，才能成功進軍日本，讓日本消費者品嘗台南優質米。

日本買家、KURIYA株式會社創辦人德永真悟是日本專門販售稻米職人，擁有多項稻米從產地到餐桌證照，他也到場說，未來希望將更多台灣好米銷到日本。

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南市府農業局指出，這批台南11號白米，將以日本家庭熟悉5公斤裝形式進駐日本通路，另芳榮米廠更運用設計專長，開發新產品「香米餅」，成功打入日本樂天超市，顯示芳榮米廠世代傳承不斷進化，將台灣稻米產業推向國際舞台。

芳榮米廠傳承近百年，民國93年配合中央農糧政策成立芳榮稻米契作集團產區，契作面積逾300公頃，米廠從源頭協助農民田間管理，採收前進行農藥殘留田間抽驗，採收後進入低溫冷藏保存，維持稻米鮮度，不僅提升稻米品質，也增加農家收益。（編輯：謝雅竹）1140605