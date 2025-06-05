竹市光復高中波濤之下 獲全國學生創意戲劇賽優等

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）竹市光復高中今天表示，幼保科設計原創戲劇「波濤之下」，描述地球經千年後遭污染，倖存人類與海洋共生故事，盼引導對自然的反思，此劇獲全國學生創意戲劇賽優等。

光復高中幼保科今天展演「波濤之下」道具與角色，幼保科主任古淑瑩會中說，此劇以千年後的未來世界為背景，描述因嚴重環境污染，導致陸地幾近滅絕，倖存的人類與海洋生物共存於深海王國。

她說，劇情探討生態保育、族群共融、校園霸凌與社會偏見等議題，寓意深刻，並融入系統思考、尊重多元、溝通表達與媒體素養，引導學生反思人類對自然的影響。

指導老師洪淑如告訴中央社記者表示，此劇融合光影偶、實體大型偶與改編音樂，展現學生在戲劇創作、肢體表演、舞台設計、燈光操控與影音製作等領域的跨域學習成果。

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學生盧宥蓁說，希望以此劇向民眾傳達要愛惜大自然且和平共處，也要學會反思與行動，共同守護地球。

校長李詩慶表示，「波濤之下」除校內演出外，也走入幼兒園與社區，光復學生依幼兒特性調整語速與互動設計，讓孩子投入劇情、笑聲不斷；此劇也參加113學年度全國學生創意戲劇比賽奪優等。（編輯：吳素柔）1140605