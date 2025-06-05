梅雨鋒面一波波 高市提升典寶溪排洪加高防洪牆

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）梅雨鋒面接連到來，高雄各區雨量漸增，副市長林欽榮今天前往岡山區視察排水改善情形，並指示市府水利局優先針對人口密集聚落完成防洪保護，全力趕工，減輕水患。

去年颱風帶來驚人雨量，造成典寶溪、大遼排水多處溢堤，為提升典寶溪流域排洪能力，市府水利局加高防洪牆50至80公分，改善範圍包含典寶溪排水、大遼排水等。林欽榮今天下午前往視察防洪牆加高進度。

水利局說明，「大遼排水（匯流口至林頭橋）非對稱防洪治理工程」加高總長度為2413公尺，已完成加高長度為1732公尺，加高長度約完成70%。

此外，水利局也同步擴建劉厝與白米滯洪池容量合計約29.5萬噸，及新建角宿滯洪池滯洪量約57萬噸，並增建芋寮滯洪池3、4期滯洪量約45萬噸，再增加典寶溪流域滯洪容量總計約131.5萬噸，以減輕水患問題。

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水利局表示，此案不僅是提升防洪能力關鍵措施，也是推動區域整體治水策略一環；後續將持續結合中央資源，推進各項水利建設，打造更具韌性宜居城市。

林欽榮則指示水利局優先針對人口密集聚落完成防洪保護，並期勉施工團隊苦民所苦，全力趕工。（編輯：陳仁華）1140605