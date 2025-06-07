高雄仁武某宮廟疑涉按壓醫療 衛生局將無預警稽查

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市仁武區某宮廟疑有按壓醫療行為，衛生局表示，雖廟方稱按壓頭部、臉部為收驚習俗，但恐有危及身體器官和逾越民俗行為，將無預警派員稽查有無違反醫療相關法規。

一名網友在社群媒體上傳一段收驚影片，片中可見廟方人員大力按壓民眾的臉部、頭部，過程中出現類似整復推拿等動作。網友說，第一次看到收驚還會幫信徒按頭部、肩頸的，應該已經違反醫療法規的規定。

高雄市衛生局透過新聞稿表示，根據「醫師法」，未取得合法醫師資格不得執行醫療業務行為；醫療業務指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療，包含處方、用藥、施術或處置等行為。違者可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

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衛生局表示，影片中顯示宮廟人員為民眾施行的按壓頭部臉部及肩頸行為，雖廟方稱此方式為民眾收驚的宗教習俗，但恐有危及身體相關器官功能而逾越民俗行為範疇。將無預警派員稽查，了解該行為人有無以宗教之名而施行醫療行為，若有違反醫療相關法規並涉及密醫等刑事責任，將移請地檢署偵辦。

衛生局也呼籲，民眾如有身心疾病應速往醫療機構就醫，勿迷信於宗教儀式，以免延誤病情治療。（編輯：李錫璋）1140607