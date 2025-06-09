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高雄組團參加美國波特蘭玫瑰節 拓展城市知名度

2025/6/9 09:25（6/9 09:36 更新）
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美國奧勒岡州第一大城波特蘭日前舉行逾百年歷史的玫瑰節，高雄市政府及市議會訪團參加活動遊行，樹德家商帶來精彩演出。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月9日
美國奧勒岡州第一大城波特蘭日前舉行逾百年歷史的玫瑰節，高雄市政府及市議會訪團參加活動遊行，樹德家商帶來精彩演出。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月9日
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）美國奧勒岡州第一大城波特蘭與高雄締結姊妹市37年，日前舉行逾百年歷史的玫瑰節，不僅高雄市府、議會訪團參加，樹德家商更為玫瑰節帶來精湛演出，拓展高雄城市知名度。

波特蘭及高雄締結姊妹市已37年，2座城市在玫瑰節、高雄燈會的節慶互訪已成為深化情誼的重要盛事。

波特蘭被譽為「玫瑰城」，日前舉行超過百年歷史的玫瑰節，高雄市政府由行政暨國際處長張硯卿及教育局長吳立森率團，與高雄市議會議長康裕成一行參與遊行，樹德家商學生並帶來精湛演出，獲得熱烈迴響。

今年樹德家商以長飄扇搭配鑼鼓樂器，展現融合藝術的創意風格，將高雄的祝福獻給波特蘭。行政暨國際處今天新聞稿表示，這場節慶有逾萬名波特蘭市民共襄盛舉，波特蘭當地媒體也報導介紹高雄為姊妹市。

此外，市府訪團一行也拜會波特蘭市府團隊。波特蘭市長凱斯．威爾森（Keith Wilson）致詞感謝高雄及波高姊妹市協會攜手推動超過30年的國際合作。

吳立森致詞表示，學校互動是務實的交流方式，未來將持續透過線上課程等模式拓展學生國際視野，盼促成更多姊妹校合作。

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高雄市府訪團也前往中山大學姊妹校波特蘭州立大學（Portland State University）拜會，雙方聚焦學生交流、實習教師交換，及在職教師增能等面向討論合作可能。

吳立森表示，教育局作為橋梁，希望將雙方合作拓展到三級學校，讓高雄與波特蘭師生有更多互動。今年5月，高雄女中與波高姊妹市協會簽署合作備忘錄，盼深化互動，培育具國際競爭力的年輕世代。（編輯：李淑華）1140609

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