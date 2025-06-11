台南知名餐飲店傳將客人吃剩油豆腐再回鍋 衛生局稽查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市某知名連鎖餐飲店今天傳出店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，在網路掀起熱議，台南市政府衛生局已趕往該店家稽查，釐清真相。

衛生局今天表示，已會同消保官前往查核該連鎖餐飲店作業環境及人員管理，若有缺失，將要求限期改善；如複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

這起事件肇因於有網友在網路發文，指稱在台南某知名連鎖餐飲店目睹店員將隔壁桌吃剩油豆腐迅速倒回滷鍋，讓人傻眼，向店家反應、調閱監視器後，店長回電坦承此事。

透過 Google News 追蹤中央社

店家則發表聲明說，店內所有食材皆應符合衛生與安全標準，「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」。

店家表明將展開內部調查，查明相關事實，絕不會姑息任何違反食品安全行為；若調查屬實，將嚴正處理涉事員工。對於此事帶來不安和疑慮，店家也向客人致歉，將全面強化員工教育。（編輯：黃名璽）1140611