彰化5學子突破限制獲總統教育獎 王惠美頒獎學金

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）就讀彰化縣靜修國小的吳昌玹、曉陽國小許博彥、鹿鳴國中謝至程、大村國中游佩璇、溪湖高中林歆璇，突破身體限制、不向命運低頭，今年獲總統教育獎，縣長王惠美各頒1萬元獎學金。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，今年總統教育獎彰化縣有5名獲獎學生，彰化縣長王惠美接見表揚，並頒發每人新台幣1萬元獎學金給予鼓勵。王惠美說，期盼更多學子以受表揚學生為榜樣，勇敢追夢、迎向挑戰。

靜修國小學生吳昌玹克服身體障礙，以音樂與運動照亮自我，時常用「我可以」這句話感動身邊人。他說，未來想當計程車司機，要用勇敢樂觀的心去感染更多人。

曉陽國小許博彥因天生黃斑部病變幾近全盲，但他熱愛學習與創作，積極參與學校活動，並經營YouTube頻道分享成果。許博彥表示，獲獎是榮譽，激勵他持續努力學習。

鹿鳴國中謝至程未受限身體障礙，在學校用行動展現領導力與責任感，他感謝班導師協助及教學，讓他3年在校時間都很快樂，且頗有成就感。

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大村國中游佩璇雖家境清寒，但她不向命運低頭，在自由車賽事屢創佳績。游佩璇說，期待未來可以選上國手出國比賽，為國家爭光。

溪湖高中林歆璇即使視力全盲，須面對家庭困境，仍積極學習。她說，以後想成為輔導老師，用自己的生活經驗幫助其他遇到困難的人。（編輯：謝雅竹）1140614