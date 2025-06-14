加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
海鯤艦準備邁向海測 高雄港內浮航測試動力等系統
首頁 / 地方

新新公園狗活動區啟用 蔣萬安：打造動物友善城市

2025/6/14 16:02（6/14 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市南港新新公園狗活動區14日下午熱鬧舉辦啟用典禮，台北市長蔣萬安（圖）出席致詞，開心與民眾一起迎接「毛孩的城市新生活」。中央社記者翁睿坤攝 114年6月14日
台北市南港新新公園狗活動區14日下午熱鬧舉辦啟用典禮，台北市長蔣萬安（圖）出席致詞，開心與民眾一起迎接「毛孩的城市新生活」。中央社記者翁睿坤攝 114年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市第21處狗專屬活動區今天在南港新新公園啟用，市長蔣萬安說，今年預計再新增3處狗活動區，他將持續透過拓展據點等各種方式，將台北市打造為動物友善城市。

台北市動保處舉辦南港區新新公園狗活動區啟用活動，提供免費狂犬病預防注射、寵物登記服務及打卡抽獎，邀請飼主帶著毛小孩一起體驗嶄新的奔跑空間。

蔣萬安出席致詞表示，新新公園狗活動區是繼玉成公園狗活動區後，南港區第2處可讓毛小孩玩耍、互動的安全空間。此外，今年預計還會有3處狗活動區落成，分別位於萬華、松山及內湖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔣萬安指出，他是「狗派」，兒子則是「貓派」，但不管是狗還是貓，毛小孩都是家人，他將持續推動建置寵物專屬的放電空間，繼續辦理毛孩學院、寵物友善列車及公車，透過各種方式努力將台北市打造為動物友善城市。

動保處介紹，新新公園狗活動區佔地約300平方公尺，屬小而美且交通便利的社區型設施，保留自然草皮與原生林蔭，並在四周設有柵欄，讓狗可以安心玩耍、盡情奔跑，不怕人、車干擾。（編輯：方沛清）1140614

台北市南港新新公園狗活動區14日熱鬧啟用，台北市長蔣萬安（前右5）出席與民眾及狗狗合影留念，一同慶祝台北又多一處讓狗狗快樂奔跑的地方。中央社記者翁睿坤攝 114年6月14日
台北市南港新新公園狗活動區14日熱鬧啟用，台北市長蔣萬安（前右5）出席與民眾及狗狗合影留念，一同慶祝台北又多一處讓狗狗快樂奔跑的地方。中央社記者翁睿坤攝 114年6月14日
台北市南港新新公園狗活動區14日下午熱鬧舉行啟用活動，台北市長蔣萬安（前右）也到場並與毛孩一起走紅毯。中央社記者翁睿坤攝　114年6月14日
台北市南港新新公園狗活動區14日下午熱鬧舉行啟用活動，台北市長蔣萬安（前右）也到場並與毛孩一起走紅毯。中央社記者翁睿坤攝　114年6月14日
台北市南港區新新公園狗活動區14日下午舉行啟用活動，台北市長蔣萬安（前右5）也到場參與，眾人一同拋出手中牽繩，宣告狗活動區正式啟用。中央社記者翁睿坤攝　114年6月14日
台北市南港區新新公園狗活動區14日下午舉行啟用活動，台北市長蔣萬安（前右5）也到場參與，眾人一同拋出手中牽繩，宣告狗活動區正式啟用。中央社記者翁睿坤攝　114年6月14日
蔣萬安
蔣萬安6/19出訪巴黎1週 張溫德29日赴奧地利國際羽球館案卡籌辦校恐延宕 北市：政策續推進
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：