屏縣府偕荷蘭團隊打造互動科學探索館 開啟想像連結

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣府興建中的屏東探索館，與荷蘭國際級設計團隊合作，將打造成屏東探索館P-TIMO Museum，今天由縣長周春米簽署合作，將共同建置兼具教育性、互動性與文化深度科學體驗基地。

屏菸1936文化基地15及17號倉庫將改造成屏東探索館，於2023年7月底動工，由文化處推動館內策展規劃，此次跨國合作由台灣執行團隊鑫囍創業公司Jollify擔任整體展示規劃統籌，邀集打造世界知名荷蘭NEMO科學博物館的幕後設計團隊，包括荷蘭設計公司Designwolf、互動科技開發公司YIPP與展示製作團隊Bruns，共同參與探索館展場設計與製作，總經費約新台幣6億6000萬元，面積約1.2公頃，預計2027年正式啟用。

周春米致詞表示，荷蘭團隊在科學教育與跨領域展覽策劃方面，具有豐富經驗與國際聲譽，與縣府推動探索學習、激發創意思維的理念高度契合，屏東探索館不僅是展示場域，更是充滿想像力與行動力的學習平台，期盼透過此次合作，為屏東孩子打開通往世界知識之門。

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鑫囍創業股份有限公司總經理黃偉豪（Daniel Wong）表示，館內以科學為主，設計也充滿屏東在地文化，小朋友在館內可以去觸碰、動手做，期待完工後與大家見面。

文化處指出，屏東探索館將在國內外合作夥伴協力下，引進國際展示理念與創新科技，未來讓每位走進展館民眾都能啟動探索旅程，開啟對世界更多想像與連結。（編輯：陳仁華）1140626