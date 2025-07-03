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「品味南投」2年嚴選逾400產品 數位轉型拚電商行銷

2025/7/3 16:39（7/3 16:51 更新）
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南投縣政府2023年成立「品味南投」總專案管理中心，已有182家業者、413項產品通過認證，包含農產、加工、生活、文創、農遊等領域，縣府3日舉辦成果發表會，縣長許淑華（前左2）等人出席。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年7月3日
南投縣政府2023年成立「品味南投」總專案管理中心，已有182家業者、413項產品通過認證，包含農產、加工、生活、文創、農遊等領域，縣府3日舉辦成果發表會，縣長許淑華（前左2）等人出席。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年7月3日
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣府2年前打造「品味南投」品牌，有182家業者、413項產品通過認證，未來透過數位應用培訓課程，協助業者強化電商、社群、影音行銷能力，並在各大展售會打造品味南投館。

南投縣政府2023年成立「品味南投」總專案管理中心，目前已有182家業者、413項產品通過認證，包含農產、加工、生活、文創、農遊等領域，塑造南投在地農業品牌價值，縣府今天舉辦成果發表會，邀農企業代表、青農、通路共同見證「品味南投」2年發展軌跡。

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「品味南投」參與開發金馬獎聯名商品、透過食農教育讓更多民眾認識品牌魅力、透過電商平台共同行銷，並媒合楓康超市、三商餐飲集團、統一超商、全家便利商店、新東陽等通路，累計超過新台幣2000萬元營業額，也參與新加坡、東京國際食品展等多場展售會。

縣長許淑華出席表示，縣府攜手業者共創品牌新局，並邀歷年認證業者授予徽章，感謝業者在品牌發展上的耕耘與堅持；除品牌認證推動有成，「品味南投」在數位轉型也有成果，電商平台已上架逾200項商品，會員突破3900人，營業額累計達2400萬元。（編輯：陳仁華）1140703

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