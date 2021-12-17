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2022跨年5/24

高雄公布跨年重磅卡司 伍佰壓軸嗨翻港都

2021/12/17 17:35（12/17 18:43 更新）
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高雄市政府17日再公布31日晚間高雄跨年蓬萊舞台重磅卡司，壓軸倒數請來搖滾教父伍佰&China Blue，要讓港都粉絲嗨翻跨年夜。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月17日
高雄市政府17日再公布31日晚間高雄跨年蓬萊舞台重磅卡司，壓軸倒數請來搖滾教父伍佰&China Blue，要讓港都粉絲嗨翻跨年夜。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月17日
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄市政府今天再公布高雄跨年蓬萊舞台重磅卡司，除有浩角翔起主持、也揭曉四金卡司炎亞綸、郭書瑤、安心亞等，壓軸倒數更請來搖滾教父「伍佰&China Blue」要嗨翻港都粉絲。

高雄市政府新聞局中午發布新聞稿指出，「2022台灣燈會會前會─高雄跨年蓬萊舞台」在台北召開記者會，由新聞局長董建宏、民視董事長王明玉、總經理廖季方及主持群出席，台灣燈會即將在明年重返高雄，市府為此打造全台最誇張、橫掃四金卡司的跨年晚會，來為燈會熱力暖場，用全新科技、多視角技術讓大家嗨翻。

記者會除揭曉重磅卡司，也邀請主持群浩角翔起、籃籃與郭書瑤出席，更公布神級壓軸「搖滾教父伍佰&China Blue」。

伍佰透過影片表示，暌違10年再登高雄跨年舞台，特別規劃「高雄專屬」不同類型的台語歌曲，還賣關子表示，服裝會讓大家眼睛一亮，一定讓大家瘋狂尖叫一整晚。

伍佰說，特愛高雄熱情多一度的天氣與風景，還有必吃美食「潮汕火鍋」。此外，2022年是伍佰&China Blue成軍30週年，團隊正在籌備非常特別的製作案，預計明年1月份就會公布。

新聞局表示，今年高雄跨年蓬萊舞台祭出3大亮點，第1是無人能敵的「重金主持群」，浩角翔起及Sandy吳姍儒總共奪下電視界最高殊榮7座金鐘獎，吳姍儒更寫下台灣電視史上最年輕金鐘主持人紀錄。

第2是「節目卡司橫掃四金」，演出藝人集合金曲、金音、金鐘、金馬等閃亮亮4金陣容，有陳零九+邱鋒澤、鼓鼓呂思緯、曾沛慈、陳芳語、炎亞綸、Push Hand舞蹈團、郭書瑤、安心亞、蘇慧倫，伍佰&China Blue壓軸演出。加上對側「高流舞台」總計20多組藝人輪番上陣，演唱風格橫跨流行、實力、經典、前衛，數量居全台之最。

第3個亮點，是「無敵海景舞台設計」。蓬萊舞台位於駁二蓬萊商港區棧柒庫，緊鄰高雄港、愛河灣，特殊地景搭配著鹹鹹海風吹拂，視野遼闊，主辦單位更預告有「神秘重量級硬體」助陣，保證轟動全台。（編輯：郭諭儒）1101217

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