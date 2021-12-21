張娜拉新戲凍齡驅魔 吐槽老爸狂嗑鳳梨酥

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韓國女星張娜拉（右）主演的韓劇「大發不動產」將在台播出，20日晚間她接受越洋聯訪時，張爸爸驚喜入鏡，讓張娜拉忍不住爆料他在旁邊狂嗑鳳梨酥。（八大電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）韓國凍齡女星張娜拉主演的韓劇「大發不動產」將在台播出，昨晚她接受越洋聯訪直呼想念台灣，點名想吃雞排、逛夜市，張爸爸還驚喜入鏡，張娜拉忍不住爆料他在旁邊狂嗑鳳梨酥。

「大發不動產」講述驅魔師張娜拉開立的大發不動產，負責承接因怨鬼出沒而困擾的房地產業主委託，將無法離開世間的怨鬼進行驅魔淨化的靈異奇幻故事。

張娜拉自曝私下其實很容易受到驚嚇，在沒心理準備時，電話突然響起也會被嚇到，「比起鬼，我反而比較害怕自己嚇到後，激動的反應也跟著嚇到旁邊的人。」她坦言雖然怕鬼，還是很喜歡看鬼片或驚悚片，「當看到有鬼出現時我就會瞇著眼看，或是先上網找評論，讓自己被劇透。」

張娜拉笑說，要看「大發不動產」的觀眾或許可以跟她一樣，「瞇著眼看也是不錯的。」另一方面，為戲再次挑戰騎重機的她逗趣說：「私下我完全不想去考駕照，因為我的目標是長命百歲。」

張娜拉在「大發不動產」和樂團CNBLUE主唱鄭容和搭檔，張娜拉形容鄭容和私下相當搞笑，「他很有禮貌、也很聰明，拍戲的時候看到工作人員很累，還會不斷模仿，逗大家笑，我也時常被他逗笑到NG。」

張娜拉開玩笑說，鄭容和雖然顏值100分，但演技只有98分，「原因是因為我出道比他久，演戲演得比較久，所以才會只給他98分。」

目前40歲還是單身的張娜拉，收到台灣的電視台跨海直送台灣伴手禮及平安卡、月老御守跟城隍爺御守，讓她驚喜直呼，「戀愛御守我一定會收好」，強調如果可以結婚一定結，有好消息一定會跟大家分享。

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訪問近尾聲時，一旁的張爸爸突然在鏡頭前驚喜露面，讓張娜拉忍不住爆料，「剛剛我在訪問的時候，爸爸一直在旁邊吃鳳梨酥」，父女倆還一起比愛心獻給大家。面對新的一年，張娜拉說，2021年末會跟家人一起度過，現在的生活已很滿意，「跟家人、寵物在一起，一點都不孤單，每天看著寵物的屁股就已經覺得很好玩了。」

「大發不動產」將於27日起，每週一到週五晚上10時在八大綜合台播出。（編輯：張雅淨）1101221