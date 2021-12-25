仔仔加持木曜4超玩開唱 重現「流星雨」掀高潮

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網路節目「木曜4超玩」主持群攜手多組歌手團體，25日起一連兩天在台北流行音樂中心開唱，首日邀請藝人仔仔（周渝民）擔任嘉賓。（華貴娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）網路節目「木曜4超玩」今年升級演唱會規格，今天起在台北流行音樂中心連唱2天，今晚邀請仔仔（周渝民）擔任嘉賓，並重現多年前經典歌曲「流星雨」，掀起全場高潮。

「木曜4超玩」由資深藝人邰智源領軍坤達、Kid（林柏昇）、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞，在網路上屢獲關注，多部「一日系列」影片觀看次數飆破百萬。

「木曜4超玩」團隊今晚與盧廣仲、ØZI、9m88、老王樂隊、宇宙人、旺福等跨界合作，邀請金牌製作人陳珊妮擔任音樂總監，首日邀請仔仔擔任嘉賓，更難得開嗓合唱「乾杯」、Bring you to life。

除了邀請觀眾大合唱，坤達也重現招牌歌「放手」，邰智源秀出掃堂腿，仔仔則是演唱經典歌「流星雨」，這也是仔仔2010年擔任金曲歌王蕭敬騰演唱會嘉賓後，相隔11年首度再站上演唱會。

仔仔表示，其實一點都不緊張，因為「木曜4超玩」的主持群反應快，唱的歌也都讓大家熟悉有共鳴，重點是跟大家一樣同為木曜粉可以一起同樂，開心最重要。

對於無緣買票進入演唱會的歌迷，主辦團隊也表示，更多花絮將在YouTube頻道VIP會員專區提供。（編輯：張芷瑄）1101225