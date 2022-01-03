楊小黎「國橋2」化身政壇小辣椒 唇槍舌戰蔡燦得

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演員楊小黎（左）在戲劇「國際橋牌社2」飾演的女政客，在劇中政論節目展現伶牙俐齒嘴上功夫，與政敵蔡燦得（右）吵架。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）楊小黎在台劇「國際橋牌社2」飾演潑辣政治新秀「李晴鳳」，在政論節目與蔡燦得舌戰對吵，一改過去溫柔形象。楊小黎笑言每次拍攝都像在RAP，得靠查閱大量歷史才能背出台詞。

公視今天發布新聞稿指出，楊小黎在「國際橋牌社2」劇中有多場在政論節目的橋段，得展現伶牙俐齒的嘴上功夫，與敵對陣營、蔡燦得對吵戲，政論節目錄影結束後還裝一派和諧，展現相當有心機的一面。

楊小黎坦言，「一開始擔心她（李晴鳳）會不會很嗆，台詞這麼一大串會不會超級難駕馭，後來覺得她真是可愛的小辣椒」。她笑稱每次拍攝都像是在RAP，能把台詞唸出來的關鍵，都是靠大量查閱歷史做功課，才能到最後閉著眼都講得出來。

在劇中陽盛陰衰的政治圈，楊小黎所飾「李晴鳳」也懂得善用女性魅力當武器，她與路斯明的一場對手戲中，兩人在飲茶間暗中商討操弄局勢的手段，還不忘放電、拋媚眼，讓不少網友大讚「小黎的電眼超媚的」。

聽到網友稱讚，楊小黎也笑回「晴鳳可能想說講完正事就可以釣一下男人，不過演完自己都不好意思了」。

公視指出，這場看似火花四射的戲，沒想到兩人在拍攝空檔竟是忙著尬才藝「比舌技」，幕後花絮就能看到路斯明秀出「蓮花舌」，楊小黎則以「彈舌技」反擊，互相佩服彼此的模樣也相當搞笑。

公視表示，「國際橋牌社2」上週六播出，適逢元旦假連假，但仍有45.72萬人守在電視機前收看，收視高點落在馬祖軍事線，安俊朋、詹佳儒、方聖傑3名菜鳥新兵，受到撒基努飾演的副砲長的「關照」，練蛙跳、操體力讓他們大喊吃不消。

「國際橋牌社2」劇組也分享，為了到馬祖北竿高登島拍攝軍事線劇情，耗時8個月申請協商，才借用到軍方移撥給連江縣文化處的海防據點，如實還原民國85年台海危機場景。

軍事線播出後，也確實勾起許多網友的當兵回憶，直呼「這畫面直接想到第1天到單位報到」及「那畫面真的哭死」與「這演得還滿寫實的」。（編輯：戴光育）1110103