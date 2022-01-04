「茶金」花蓮場景特展藏劇情彩蛋 連俞涵親自解答

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台劇「茶金」女主角連俞涵（圖）透露在劇中薏心第一次剪下有KK的新聞剪報時，在一旁寫下想對他說的話，劇裡雖然沒拍出來，但花蓮特展中卻公開了當時的文字。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）時代生活劇「茶金」雖已播畢，但劇組在花蓮陳設的「日光茶廠」場景仍保存完整，變成道具特展，女主角連俞涵也透露特展中藏有「心貴派」正式合照，以及「小吉」對KK的真心話。

公視今天發新聞稿分享，位於花蓮文化創意產業園區24棟舉辦的「茶金戲劇經典場景特展」，已成為花蓮新興觀光景點，迄今已累積4萬人入場參觀，體驗「茶金」劇中場景、道具與服飾，展期也確定延至2月27日。

聽聞展期延長，飾演女主角「小吉」張薏心的連俞涵也特別分享，特展中隱藏2個彩蛋。一個是第6集中小吉想對KK（温昇豪飾）說的話，現在播畢後終於可公開，歡迎粉絲用心發覺；另一個則是撫慰「心貴派」擁護者，唯一一則有范文貴（薛仕凌飾）與張薏心正式合照的剪報。

連俞涵指出，劇中小吉第一次剪下有KK的新聞剪報，是KK出席日光化肥廠試車典禮的報導，導演林君陽還臨時加戲說：「只是拍一個寫字的感覺，不會拍到寫字的內容，安啦！」於是，連俞涵當下就寫下想對KK說的話，直到親赴特展時看到這段話被展示出來，讓她又驚又喜。

連俞涵笑說：「還好我當時在角色狀態裡，直覺地寫下想跟KK說的話，沒有亂寫，只是，我隨性用醜醜的兒童字體，讓大家見笑了！好害羞」並透露：「温昇豪的字最美，美術組常常請他寫道具中所需要的字。」

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另外，在花蓮舉辦的「茶金」系列活動中，美術指導賴勇坤、美術設計尤稚儀也在美學講座分享整齣戲美術風格。

兩人表示色調是以「茶」為主，應用茶所展現不同色階的綠色、褐色系，輔以金色來呈現光澤，小至餐具滾邊、絨布沙發、各式茶款中微透的光澤，大至木頭家具溫潤質感、光線透過玻璃折射的光芒等，以營造1950年代懷舊與上流社會的富裕生活，在在凸顯劇組對美術的講究。（編輯：張芷瑄）1110104

台劇「茶金」雖已播畢，但劇組在花蓮陳設的「日光茶廠」場景仍保存完整，變成道具特展，劇中飾演「茶師」的許安植（前）帶領粉絲導覽審茶室。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月4日

台劇「茶金」已播畢，在花蓮文化創意產業園區舉辦「茶金戲劇經典場景特展」，劇中女主角薏心（連俞涵飾）在剪貼簿貼著一篇與KK（温昇豪飾）相關的剪報。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月4日

台劇「茶金」已播畢，在花蓮文化創意產業園區舉辦「茶金戲劇經典場景特展」，女主角「小吉」張薏心的的剪貼簿中，曝光「心貴派」正式合照的剪報。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月4日

客語時代劇「茶金」劇中多處主要場景都在花蓮文創園區24棟拍攝，劇組保留場景、服裝及道具舉辦茶金戲劇經典場景特展，其中費時1個多月搭建的「日光審茶室」人氣最旺；特展展期原訂至2021年底，經公視向文化部爭取，確定將延後展出至2月27日。中央社記者張祈攝 111年1月4日