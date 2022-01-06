Faye拍MV吃苦頭 深夜狂奔累到以為心臟病發

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（中央社記者王心妤台北6日電）歌手詹雯婷（Faye）自F.I.R.飛兒樂團單飛後推出新專輯「Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」。她為了拍MV吃足苦頭，在深夜的樹林和沙灘狂奔累到喘不過氣，笑稱「以為會心臟病發。」

Faye拍攝「焚風」MV時，導演陳霈芙設計奔跑劇情，Faye回憶拍攝當天是專輯後製都還沒完成的日子，那幾天平均每天只睡不到4小時，拍攝當天不只要更早起床，還要用盡全力狂奔。

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為了表現被未知追趕且驚慌逃離的景況，Faye只能不斷來回奔跑，有時還要刻意摔倒，營造緊張氣氛。跑完數十趟後，Faye幾乎喘不過氣，臉色發白甚至有反胃感，她事後回憶，「當時心跳速度超快，以為自己會當場心臟病發。」因為不斷奔跑和摔倒，Faye也因此扭傷腳。

Faye將於2月26日台中、3月5日台北Legacy開唱。對於新專輯發行首週衝上五大唱片銷售冠軍，Faye開心呼籲歌迷可以帶專輯到演唱會，現場也會為歌迷簽名留念。（編輯：張雅淨）1110106