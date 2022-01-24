更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市疫苗預約明開放 初四至初六99處可接種BNT
首頁 / 娛樂

「貓與蒼蠅」導演入選柏林新銳營 全球限200名額

2022/1/24 16:33（1/24 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
導演曹仕翰執導的短片「貓與蒼蠅」，由演員莊益增（左）、潘之敏（右）演出，2021年「貓與蒼蠅」在國際及台灣各影展收穫滿滿，除了入圍法國克萊蒙費宏影展、金馬獎、台北電影獎、高雄電影獎，並在台灣培育新秀的重要影展金穗獎奪得3項大獎。（百景映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月24日
導演曹仕翰執導的短片「貓與蒼蠅」，由演員莊益增（左）、潘之敏（右）演出，2021年「貓與蒼蠅」在國際及台灣各影展收穫滿滿，除了入圍法國克萊蒙費宏影展、金馬獎、台北電影獎、高雄電影獎，並在台灣培育新秀的重要影展金穗獎奪得3項大獎。（百景映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北24日電）以短片「貓與蒼蠅」入圍國際各大影展的導演曹仕翰，從數千名報名者中脫穎而出，入選2月將舉行的柏林影展平行單元「柏林新銳營」，搶下全球僅有200名的學員名額。

柏林新銳營（Berlinale Talents）為柏林影展主席寇斯力克（Dieter Kosslick）在位期間最自豪的建樹之一。主辦單位從世界各地數千名報名者中選出200名學員，包含導演、製片、攝影、美術、演員等職位，獲選者可赴德國柏林參與為期一週的工作坊。

新銳營也成功串聯世界優秀電影人，促成國際合作，在歐洲3大影展坎城、柏林、威尼斯與美國奧斯卡獎，皆可見柏林新銳營之友的身影。

曹仕翰透過新聞稿分享，去年12月底就收到新銳營入選通知，原本想說若加上隔離時間，將有近3週不在家。剛成為新手爸爸的曹仕翰擔心另一半，也就是以「貓與蒼蠅」奪得金穗獎最佳演員的潘之敏，一個人照顧去年新生的寶寶會太辛苦，結果反被老婆吐槽：「你不是擔心我太辛苦，是會想念寶寶吧。」

不過因全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，活動改以線上舉行，曹仕翰反而覺得有得有失，但也能在完成柏林新銳營行程的同時，多陪伴另一半與小孩。

「貓與蒼蠅」2021年在國際及台灣各影展收穫滿滿，除了入圍有短片坎城影展之稱的法國克萊蒙費宏影展、金馬獎、台北電影獎、高雄電影獎，並在台灣培育新秀的重要影展金穗獎奪得3項大獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這部作品更在國際知名導演賈樟柯創辦、威尼斯影展前主席馬可．穆勒（Marco Muller）作為藝術總監的平遙影展，拿下「平遙一角」單元評審榮譽獎。平遙影展近年已成為挖掘非西方世界的新銳導演重鎮。

有趣的是，平遙影展頒獎當天，正好是曹仕翰生日，現場與會人員和主持人還一起錄下齊唱生日快樂歌祝賀的畫面，並把影片寄給曹仕翰，讓他又驚又喜，相當難忘。（編輯：張雅淨）1110124

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族