「貓與蒼蠅」導演入選柏林新銳營 全球限200名額

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導演曹仕翰執導的短片「貓與蒼蠅」，由演員莊益增（左）、潘之敏（右）演出，2021年「貓與蒼蠅」在國際及台灣各影展收穫滿滿，除了入圍法國克萊蒙費宏影展、金馬獎、台北電影獎、高雄電影獎，並在台灣培育新秀的重要影展金穗獎奪得3項大獎。（百景映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月24日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）以短片「貓與蒼蠅」入圍國際各大影展的導演曹仕翰，從數千名報名者中脫穎而出，入選2月將舉行的柏林影展平行單元「柏林新銳營」，搶下全球僅有200名的學員名額。

柏林新銳營（Berlinale Talents）為柏林影展主席寇斯力克（Dieter Kosslick）在位期間最自豪的建樹之一。主辦單位從世界各地數千名報名者中選出200名學員，包含導演、製片、攝影、美術、演員等職位，獲選者可赴德國柏林參與為期一週的工作坊。

新銳營也成功串聯世界優秀電影人，促成國際合作，在歐洲3大影展坎城、柏林、威尼斯與美國奧斯卡獎，皆可見柏林新銳營之友的身影。

曹仕翰透過新聞稿分享，去年12月底就收到新銳營入選通知，原本想說若加上隔離時間，將有近3週不在家。剛成為新手爸爸的曹仕翰擔心另一半，也就是以「貓與蒼蠅」奪得金穗獎最佳演員的潘之敏，一個人照顧去年新生的寶寶會太辛苦，結果反被老婆吐槽：「你不是擔心我太辛苦，是會想念寶寶吧。」

不過因全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，活動改以線上舉行，曹仕翰反而覺得有得有失，但也能在完成柏林新銳營行程的同時，多陪伴另一半與小孩。

「貓與蒼蠅」2021年在國際及台灣各影展收穫滿滿，除了入圍有短片坎城影展之稱的法國克萊蒙費宏影展、金馬獎、台北電影獎、高雄電影獎，並在台灣培育新秀的重要影展金穗獎奪得3項大獎。

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這部作品更在國際知名導演賈樟柯創辦、威尼斯影展前主席馬可．穆勒（Marco Muller）作為藝術總監的平遙影展，拿下「平遙一角」單元評審榮譽獎。平遙影展近年已成為挖掘非西方世界的新銳導演重鎮。

有趣的是，平遙影展頒獎當天，正好是曹仕翰生日，現場與會人員和主持人還一起錄下齊唱生日快樂歌祝賀的畫面，並把影片寄給曹仕翰，讓他又驚又喜，相當難忘。（編輯：張雅淨）1110124