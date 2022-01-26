侯孝賢打造台劇「良辰吉時」 李康生張艾嘉相挺

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）金馬獎終身成就獎得主侯孝賢擔任總監制的奇幻寫實台劇「良辰吉時」，今天公布卡司陣容，聚集金馬影帝后李康生、張艾嘉及薛仕凌、楊祐寧、謝欣穎等人，探索濃縮成7日的人生。

CATCHPLAY今天發布新聞稿分享，台劇「良辰吉時」劇名靈感來自於一首知名的台灣童謠，歌詞講述一隻猴子7天的生活，而劇中每一集的故事都是根據童謠裡的一句歌詞大致改編而成。

全劇由侯孝賢擔任總監製，「強尼．凱克」金馬獎提名導演黃熙自編自導，更邀到影帝李康生與影后張艾嘉，搭配謝欣穎、楊祐寧、姚以緹、段鈞豪、薛仕凌、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳妍霏、唐治平、瑞瑪席丹、黃遠、顏毓麟、林哲熹、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音等演技派金獎演員參演，卡司陣容驚人。

今天劇組也同步釋出預告，在金馬獎最佳造型得主、藝術總監黃文英巧手打造虛構的一座太平市中，充滿奇特詭異的氛圍，既虛幻又真實。透過白潤音童言童語的旁白開場：「你們知道嗎？世界上有個奇幻的太平市，能把人生濃縮成7日。」

預告中從一場喪禮開啟太平市的第一天，死者卻是「藍天白雲」，段鈞豪坦承自己「弄丟了一具大體」，害飾演禮儀師的李康生秒噴沙士，接著薛仕凌與謝欣穎玩起「不該玩的遊戲」，楊祐寧則莫名被牽扯進一樁綁票案，還有更多荒謬離奇故事陸續發生。

預告藏有不少細節線索，最終這些虛實交錯的故事、場景、故人，相聚在帆城之境，而角色間暗藏的糾葛與謎團，真相究竟是什麼，不得而知。

「良辰吉時」由CATCHPLAY集團旗下的影響原創、台灣百聿數碼創意與新加坡新傳媒Mediacorp共同出資製作、攜手華納傳媒發行，將於3月27日在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。（編輯：張芷瑄）1110126