思念爸爸成創作動力 池家慶「神獸」盼療癒觀眾

（中央社記者王心妤台北3日電）馬來西亞導演池家慶因父親過世創作出「嗨！神獸」，融入父子相處的點滴。池家慶透露，製作過程因為想起父親多次落淚，但也更堅定想完成電影，願觀眾心裡的傷痛都能被神獸療癒。

「嗨！神獸」描述李李仁飾演的父親有天因捕魚消失，楊采妮飾演離家許久的母親則突然出現，讓白潤音飾演的小男孩阿吉不知所措下，決定和朋友前往森林尋找能吃掉惡夢的神獸。

導演池家慶接受中央社記者專訪表示，他的父親2015年因登革熱，3天就離世，一家人開始處理後事，卻沒人懂得怎麼處理內心的傷痛，「我有個8歲的表弟和我爸爸感情很好，他在爸爸百日時突然問我：『姨丈是不是不會再回來了呢？』」

一句話讓池家慶忍不住淚流滿面，也讓他意識到或許孩子把一切都看在眼裡，但大人卻總是忘記告訴他們「什麼是死亡」、「如何說再見」。

談起拍攝過程，池家慶分享，其中一幕楊采妮幫丈夫挑選骨灰罈的畫面，他因為想起當時處理爸爸後事的心情，其實也在攝影機後偷哭。

池家慶說起爸爸，幾次都紅了眼眶，「創作過程，我想到的都是跟爸爸美好的回憶，這個過程是在療癒我自己，也像電影裡的阿吉，想到爸爸跟他說話一樣，思念同時也在療傷。」

電影中放進爸爸愛逗樂小孩的一面，池家慶認為「嗨！神獸」雖然看起來是個悲傷故事，「但我希望每個人心裡都有一隻神獸，不管長什麼樣子，都可以一直陪伴我們，吃掉那些不開心的夢。」尋找神獸的過程，阿吉逐漸理解爸爸離開的事實，觀眾也能跟著他的腳步，療癒內心的傷痛。

「嗨！神獸」從發想劇本至今已6年，池家慶坦言反而有種失落感，「電影上映讓我覺得故事要停止了，我沒有繼續為爸爸創作的理由，也像是我沒辦法像這樣好好思念他」。但他也開心能夠讓作品療癒觀眾，「我想如果他還在，他一定會以我為榮」。

「嗨！神獸」2月1日上映。（編輯：張芷瑄）1110203